Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 20 сентября 2020: сделано уже 905 тысяч тестов на коронавирус

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 20 сентября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 20 сентября на территории Красноярска и края всего зарегистрировано 18 852 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 101 случай заболевания. Больше всех – в Красноярске – 25 (всего 8949), в Ачинске – 13 (всего 1030), на некоторых остальных территория счет новых – единицы. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 655,9. Темп прироста за сутки – 0,5 %.

По количеству выздоровевши – за сутки 79 человек, всего с начала пандемии в Красноярском крае – 14 628. Погибших уже 526, за сутки – 1 человек скончался.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 539 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 221. Снято с медицинского наблюдения 37 331 человек, за последний сутки – 203.

Проведено тестов на коронавирус всего 905 168, из них за последние сутки 7 428.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.