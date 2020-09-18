«Красноярская рециклинговая компания» подарила школам саженцы елей

Ученики 2б класса посадили двухметровые саженцы елей. Фото: компания "КРК"

В четверг, 17 сентября, на территории красноярской прогимназии №131 ученики 2б класса посадили двухметровые саженцы елей. Ребята стали победителями второй краевой экологической олимпиады. Двое других призеров – Частоостровская школа Емельяновского района и Назаровская школа № 3 – также получили саженцы деревьев.

Олимпиаду организовали музей GEOS и министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. А партнером соревнований выступила «Красноярская рециклинговая компания».

В компании много внимания уделяют экологическим вопросам, особенно экологическому воспитанию школьников. Сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» проводят эко-уроки, на которых рассказывают о важности переработки мусора, учат школьников основам раздельного сбора мусора и правильной сортировке по видам отходов, знакомят с профессией эколога. Знания, полученные на таких уроках, помогают ребятам добиваться успехов в экологических олимпиадах и конкурсах.

Собирали всей школой

Больше всего пластика собрали ученики прогимназии №131 - 412 кг пластика.

- Нам помогала вся школа! Экологическое воспитание - часть нашей воспитательной программы. И дети уже задумываются, как правильно обращаться с мусором, - рассказывает Ольга Рехлова, классный руководитель 2б класса. – После уроков труда они спрашивают, куда какой мусор выбросить, что можно выбросить, что нельзя. Когда принимали участие в олимпиаде, был настоящий азарт – кто больше принесет!

Саженцы елей - приз за победу в соревнованиях. Фото: компания "КРК"

Работаем на будущее

«Красноярская рециклинговая компания» подготовила для победителей соревнований эко-призы.

- Нам приятно принимать участие в таком экологическом воспитании. На этих детей будут равняться другие ребята и даже многие взрослые. – отмечает исполнительный директор «КРК» Игорь Ким. – В прогимназии активный педагогический состав, мы проводим здесь наши экологические уроки.

Сортировка мусора - это правильно! Фото: компания "КРК"

Кроме саженцев елей, компания подарила прогимназии баки для раздельного сбора мусора, чтобы ребята с малого возраста приучались к тому, что мусор надо собирать раздельно и в дальнейшем перерабатывать.

- Я уверена, что экологическое просвещение необходимо. Когда мы работаем с детьми, мы работаем на будущее. Как мы их воспитаем, какие привьем им принципы, научим бережному отношению к природе, то они и будут транслировать дальше, - заключила Ольга Чернышева, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.