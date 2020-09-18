Видео задержания экс-министра лесного хозяйства Красноярского края опубликовал СК. Фото: минлесхоз.

Очередное громкое задержание в Красноярском крае: экс-министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов и его брат Юрий попали под уголовные дела за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России, опубликовав видео задержания крупного чиновника.

Напомним, Димитрий Маслодудов ушел в отставку 15 сентября. А уже через два дня стало известно: он попал под уголовное дело по подозрению в получении взятки. Причем посредником выступил родной брат экс-министра Юрий.

Вот предварительная версия следствия: с марта 2018 до марта 2020 года министр оказывал покровительство лесозаготовительному предприятию «Краслесторг». И было, почему – компанией фактически управлял его брат (а номинальными учредителями были знакомые).

- Подозреваемый давал указания сотрудникам лесничеств в Енисейском районе подбирать и оформлять участки под санитарные и другие виды рубок, чтобы потом предоставить их компании «Краслесторг», - поясняют следователи.

Таким образом учредители фирмы за два года передали Юрию Маслодудову больше семи миллионов рублей, четыре из которых он перенаправил брату.

Сейчас бывший министр лесного хозяйства Красноярского края задержан. В ближайшее время ему выберут меру пресечения. Юрий Маслодудов находится под арестом по делу о незаконных рубках. В офисах и домах подозреваемых прошли обыски, изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

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