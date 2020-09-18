Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 18 сентября 2020 года: за сутки заболели 103, один погиб

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 18 сентября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 18 сентября 2020 года: за минувшие сутки диагноз подтвердился у 103 человек, сообщает оперативный штаб. Всего заболевших COVID-19 в регионе - 18 751. Темп прироста – 0,5%.

За весь период пандемии врачи вылечили 14 628 пациентов (+ 79 в сутки). Спасти не удалось, погибли 526 (+1 в сутки).

Напоминаем, Красноярский край находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. У нас продолжает действовать режим обязательного ношения защитных масок. Кроме того, жителей призывают соблюдать социальную дистанцию (не менее полутора метров) в общественных местах.

- Красноярский край в общероссийском рейтинге по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки, остается на 14-й позиции, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Сегодня в крае на двоих заболевших больше в сравнении с предыдущим днем. Подтверждено 103 новых случая коронавируса. Выздоровевших также меньше, чем вчера, на 4 человека - 79 пациентов выписано. Один человек скончался.