В отделении опухолей головы и шеи краевого онкодиспансера провели первые лазерные операции

Врачи уже оценили преимущества нового метода Фото: минздрав Красноярского края

В отделении опухолей головы и шеи краевого онкодиспансера провели первые операции при помощи лазерной хирургической системы СО2 «Lumenis». Ее приобрели в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

- За месяц с начала использования лазера мы провели пять операций, - рассказал заведующий отделением Максим Авдеенко. - Один пациент прооперирован по поводу патологии полости рта – резекция опухоли слизистой щеки, один пациент прооперирован по поводу опухоли ротоглотки, еще трем пациентам при помощи лазера выполнена резекция гортани. Трое из прооперированных при помощи лазера пациентов выписаны, еще двое находятся в отделении. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Трем пациентам сделали резекцию гортани Фото: минздрав Красноярского края

По словам врачей, использование этого метода идеально подходит для лечения пациентов с первой, второй, а порой и третьей стадией заболевания. Лазер позволяет хирургам оперировать через рот на расстоянии до 50 сантиметров. Значит, не нужно разрезать хрящи гортани и калечить орган. Это возможность сохранить гортань и голос, пациент может дышать естественным образом.

В некоторых же случаях на начальном этапе заболевания и вовсе можно обойтись без лучевой терапии, используя лазерную хирургию как самостоятельный метод лечения.

Пациенты уже выписаны и чувствуют себя хорошо Фото: минздрав Красноярского края

Еще один плюс новой методики - операция проходит почти бескровно. Но опухоль не «выжигают», как может показаться. Хирурги производят лазером резекцию, иссечение. Биологический материал затем отправят на гистологическое исследование.

Максим Авдеенко добавил, что лазерная хирургия – не панацея, а еще одна методика лечения пациентов. Как и для любого другого метода, для нее есть определенные показания. В будущем специалисты отделения намерены расширить возможности использования лазера для операций на ротоглотке и гортаноглотке.