Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 18 сентября 2020: темп прироста за сутки – 0,5 процентов

В регионе заболели с начала пандемии более 18 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 18 сентября 2020 года в Красноярском крае 18 648 подтвержденных диагнозов (+101 за сутки). Выздоровели 14 549 человек и (+83 за сутки). Умерли 525 пациентов (+0 за сутки)

В Управлении Роспотребнадзора региона сообщили, что темп прироста за сутки – 0,5 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 890 502, из них за последние сутки 7459.

Под наблюдением находятся 2498 человек (+204 новых за сутки, снято с наблюдения - 194 человека).

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, тестовая партия вакцины от коронавируса поступит в Красноярский край в течение ближайшей недели. Первые ограниченные поставки призваны отработать транспортировку, соблюдение условий температуры хранения. Массовая вакцинация жителей региона может начаться уже в ноябре.

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат прошел клинические испытания в июне – июле. В сентябре началась третья фазы клинических исследований.