Хрупкая блондинка с модельной внешностью 5 лет работает дальнобойщицей. И счастлива

Ульяна Королева в рейсе. Фото: instagram.com/blondinka_rulit

Нет, не принцесса – ко-ро-лев-на! А, точнее – королева. Ульяне Королевой из Красноярска впору бы на обложку глянца. Платиновый блонд, загар, идеальная форма… Но от моделинга она далека: 30-летняя красотка (и мама трех дочек, между прочим) нашла себя… в дальнобое. За баранкой почти пять лет, дорога, скорость – ее страсть. Как так получилось, рассказала «Комсомолке».

Как вам дальнобойщица? Фото: instagram.com/blondinka_rulit

От лошади до машины

Ульяна признается: ни о чем таком раньше не мечтала. Какой дальнобой?

- Изначально хотела быть ветеринаром. Занималась конным спортом. Любила лошадей и мечтала их лечить. Но, когда оканчивала школу, мама убедила пойти учиться на рекламщика: мол, будешь хорошо зарабатывать. Я училась заочно и довольно скоро поняла: это не мое.

Фото: instagram.com/blondinka_rulit

Тем временем ее история сделала крутой вираж. В 17 лет Уля познакомилась с Сергеем.

- Гуляли с подругой по центру города, там кинотеатр, а рядом постоянно тусовки байкеров. Сергей не байкер, но мотоцикл у него был. Мы проходим и говорим: «Мальчишки, прокатите нас, пожалуйста!». Подружка села к одному парню, а я к Сергею. Они прокатились один раз, а мы катаемся до сих пор.

Сергей чуть ли не с детства без ума от машин: что-то ремонтирует, придумывает. Уля стала ему помогать, потом втянулась. Да так, что вместе они открыли автосервис – один, потом другой. Сначала делали все сами, так она научилась крутить гайки. Рук не жалела – сломанный ноготь тоже можно «починить».

- Муж научил меня водить машину. До этого я, конечно, пробовала. Но все равно побаивалась: «Давай я сяду к тебе на коленки, буду рулить, а ты будешь мне подсказывать?». – Нет, давай сама!

В рейсе. Фото: instagram.com/blondinka_rulit

Внучка-дальнобойщик

Без преувеличенья, ее будто что-то вело. Проучилась три курса, ушла в декрет: родила одну дочку, через год другую.

- После второй беременности на учебу возвращаться не стала. Но сидеть дома тоже не в моем характере. И тут муж принимает решение: хватить заниматься услугами, надо что-то производить. Начал делать промышленных роботов: это рука-манипулятор, она может собирать механизмы, что-то красить. Когда собрали первый прототип, купили «Газель», чтобы везти его в Москву. А после я время от времени на ней ездила, но нечасто. И в какой-то момент пришла мысль, зачем машина стоит, если может приносить деньги?

Фото: instagram.com/blondinka_rulit

Так и началось: прошерстила соцсети, вышла на общества «газелистов». Первое время им было дико: как это, девушка на «Газели»? Потом привыкли, стали подсказывать, что и как. Давала рекламу в интернете, сама обзванивала потенциальных клиентов, подключилось «сарафанное радио». И потихоньку покатило.

После рождения второй дочки Ульяна сбросила с 75 до 45 килограммов. Фото: instagram.com/blondinka_rulit

- Муж сначала был не в восторге. Мама тоже отговаривала: ты что-о-о? А бабушка мне до сих пор говорит: «Внучка-дальнобойщик? Лучше бы с детьми сидела!». Но от нее я узнала: это у меня в крови. Оказывается, мой дедушка работал на тягаче с прицепом. Так что во мне это заложено – любовь к технике, большим машинам.

Мечтает о… фуре

Ульяна трудоустроена грузчиком: затащить на второй-третий этаж холодильник (с напарником) – легко. Недаром давно ходит в зал: после рождения второй дочки сбросила с 75 до 45 килограммов (при росте 159 сантиметров).

- На первый взгляд это кажется сложным. Я и водитель, и грузчик, и экспедитор. Но я делаю то, что люблю, и что хорошо получается. Но параллельно еще и отучилась – на педагога дополнительного образования.

Фото: instagram.com/blondinka_rulit

На дальние расстояния (больше 600 километров) с мужем ездим вдвоем, подменяем друг друга, так легче. Если еду одна, чем себя развлекаю? Пою песни – подпеваю музыке на радио. Но в свои мысли далеко уходить нельзя, надо следить за дорогой. Конечно, было всякое: однажды колесо спустило на дороге, а запаску было не снять – болты прикипели. В другой раз заблудились с мужем на таежной дороге. Ничего, вырулили.

Кстати, пока мы на работе, девочки с бабушками. Когда наступил карантин, мне пару раз пришлось брать дочек с собой. Столько было впечатлений, теперь сами просят: «Мам, нам бы в Барнаул или в Кемерово».

Фото: instagram.com/blondinka_rulit

Чего еще хочу в профессии? Получить права категорий «С» и «Е», а потом хочу тягач с прицепом. Поскольку муж делает роботов, нам надо будет возить металл. Так что хочу ездить на фуре. Дедушкина внучка (смеется).