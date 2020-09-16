Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 16 сентября 2020 года: заболели 102, умерли 2

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 16 сентября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 часов 16 сентября 2020 года: за минувшие сутки, передает оперативный штаб, заболели еще 102 человека. Всего же количество выявленных случаев заражения превысило 18,5 тысяч, заболели 18 547 человек. За период пандемии врачи вылечили 14 466 пациентов (+90), спасти не удалось 525 (+2).

- Красноярский край в общероссийском рейтинге субъектов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки, опустился на 14-ю строчку, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Сегодня, 16 сентября, в крае на одного заболевшего больше в сравнении с предыдущим днем. Подтверждено 102 новых случаев коронавируса. Выздоровевших пациентов также на одного человека больше, чем вчера - 90. Два человека скончались.