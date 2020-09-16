«Главная ценность – люди»: красноярские цементники получили государственные награды

Михаил Елькин

Красноярскому цементному заводу в октябре исполнится 76 лет. Здесь трудится более 650 человек, многие из них большую часть профессиональной жизни посвятили заводу.

В этом году трое работников предприятий, входящих в группу АО «ХК «Сибцем», получили высокие государственные награды.

За заслуги в области профессионально-технического образования и многолетний добросовестный труд почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации» удостоились сотрудники ООО «Красноярский цемент» – машинист экскаватора цеха «Горный» Михаил Елькин и мастер цеха «Помол» Валентина Трофимова. Почетное звание заслуженного строителя получил и токарь обособленного структурного подразделения ООО «Сибцемсервис» в Красноярске Степан Гришечко.

Валентина Трофимов

Все трое работают на цементных предприятиях с 1980-х годов: Михаил Васильевич и Степан Алексеевич трудятся по 38 лет, Валентина Петровна – 34 года. Сейчас они не только мастера своего дела, профессионалы высочайшего класса,

Но и опытные наставники, ведь им есть что передать начинающим специалистам.

Быть удостоенным звания «Заслуженный строитель Российской Федерации» – большая честь. Для сибцемовцев важно, что их достижения столь высоко оценены главой государства, отмечает Геннадий Рассказов, первый вице-президент АО «ХК «Сибцем».

Степан Гришечко

- Цемент – основа строительства, без него невозможна ни одна стройка. Присвоение цементникам государственных наград еще раз подчеркивает высокий статус и стратегическую значимость отрасли, являющейся сегодня локомотивом развития, который тянет за собой сразу несколько секторов экономики.

Такие работники имеют огромную ценность для компании, они наш золотой фонд и гордость коллектива, - считает Геннадий Рассказов. - Всю жизнь они посвятили цементной промышленности и своим ежедневным кропотливым трудом внесли значительный вклад в развитие как родного региона, так и всей страны.