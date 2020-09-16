Главное – восстановить и сохранить леса

Владимир Шалагин Фото: Мария ЛЕНЦ

Не один год Иланским лесничеством руководит Владимир Шалагин.

- Владимир Степанович, расскажите, как, с чего начиналось лесничество? Многого удалось достичь?

- Меня, наверное, сначала все считали фантазером - когда принял руководство, пришлось много чего восстанавливать, иногда руки опускались - хотелось закрыть глаза и бежать… Но спасибо коллективу, поддержали, справились со всеми трудностями. Сейчас наше лесничество изменилось - новая котельная, сделали ремонт в офисном здании, новая мебель, компьютерная техника. Мы показываем хорошие результаты работы, поэтому и зарплата у сотрудников достойная. 20 сентября наш профессиональный праздник - день работников лесного хозяйства. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить свой коллектив!

- Кадров хватает?

- Коллектив - 67 человек вместе с сезонными рабочими. А начинал работать - было 30 человек. Основной костяк сохранился, много тех, кто давно трудится в лесничестве. Не скажу, что испытываем нехватку кадров, пара вакансий есть. Перераспределяем обязанности, выходим из положения. Но молодые кадры не хотят ехать к нам. Учатся в городах, и обратно мало кто возвращается. Почему? Скучно им. Не хватает культурной жизни! Так что нужно развивать культуру, тогда и жизнь будет.

- Давайте поговорим о нашем главном сибирском богатстве - лесе. Удается сохранять баланс: сколько вырубили - столько восстановили?

- Основная наша задача - выполнение государственного заказа: лесовосстановление, озеленение, посадки. Мы постоянно потихоньку увеличиваем площади. Обеспечиваем местное население древесиной - на строительство, на дрова. Лесничие подбирают участки, где можно рубить деревья.

Ухаживаем за лесом, проводим санитарные рубки, убираем больные деревья. Следим за порядком в лесу, чтобы не было самовольных рубок. На нашу территорию только 3 инспектора, поэтому мы помогаем, выделяем технику, специалистов.

К сожалению, рубится деревьев больше, но сейчас идет хорошая тенденция - компенсационные посадки. Если нужна вырубка для нужд энергетиков, нефтяников, геологов - сколько вырубили леса, столько обязаны посадить.

Лес - возобновляемый ресурс, но чтобы срубить дерево, нужно немного времени, а вот вырастить - человеческой жизни может не хватить. Например, в нашем лесничестве возраст рубки деревьев 80+1 год. В других лесничествах края есть и 100+1.

- Как лесничество восстанавливает лес?

- У нас два своих питомника. В прошлом году финансы позволили, мы купили технику для пересадки крупномерного посадочного материала деревьев. Закупили крымскую сосну, у нее иголки длиннее, форма кроны отличается от сибирской сосны. Южная красавица привыкала к нашему климату - сначала не росла, а сейчас растет, распушается. Посадили голубую ель.

40 гектаров город передал нам в бессрочное пользование, там тоже голубую ель посадим, семена купили. Занялись компенсационными посадками, на 90 гектарах подготовили почву, завезли посадочный материал и уже начали посадку.

- И все приживается?

- Нужно найти правильное место, правильную землю, тогда дерево укоренится, расти будет. Когда закладывают питомник, то образцы земли нужно исследовать - можно там посадить, или нет. Так и мы в течение полугода возили пробы по 5-12 штук, пока не подобрали нужное место. Посадили и надеемся на удовлетворительный результат.

- Чем еще живет лесничество?

- У нас много интересного! Занялись новой для себя деятельностью - хотим перейти на озеленение. Заложили питомник для выращивания саженцев. Посадили сосну, ту же голубую ель.

В следующем году закладываем питомник для декоративных растений - сирень, рябина, акации. Рядом Тайшет, Тулун, Канск, Иланск - есть куда поставлять саженцы. Думаю, это направление будет востребовано.

Работаем с детьми в нашем школьном лесничестве. Когда к нам приходят пятиклашки на смену выпускным классам,то возле лесничества мы вместе высаживаем саженцы, так они вместе и растут - дети и деревья.

Весной этого года заложили Сад Победы - на семи гектарах леса высадили 27 тысяч деревьев. В мае на эту акцию пришло столько народа, целыми семьями, вместе с детьми, несмотря на холодную погоду. Есть у нас и своя личная аллея - аллея лесников - 5 гектаров кедра. Как там? Каждый должен посадить дерево, построить дом, родить сына? Мы свою программу выполнили - высаживаем целые леса!

Уважаемые коллеги!

Работа у нас сложная, но необходимая, потому что от нашего труда зависит благополучие края, экологическое и экономическое. Лес - огромное богатство. Это и сырье, и здоровье, наша с вами жизнь. Мы должны сохранить его, научить молодых бережному отношению к нему, передать накопленный опыт, знания и традиции. Хочу поздравить всех работников лесного хозяйства, тех, кто посвятил себя этой профессии, с праздником! Желаю вам и вашим семьям благополучия, здоровья, долголетия и успехов!

Красноярский край,

г. Иланский, пер. Алгасинский, 8а

Телефон: 8 (39173) 2-16-40

Электронная почта (e-mail): ilansc_lesxoz@krasmail.ru