Три чиновника мэрии Норильска попали под уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере

В Норильске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске (Красноярского края) завели уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Это произошло после проверки прокуратуры соблюдения в мэрии требований закона о противодействии коррупции.

Что же было установлено?

- В июне 2019 года должностными лицами управления имущества администрации Норильска по результатам аукциона заключен муниципальный контракт с коммерческой организацией на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию более 140 нежилых пустующих помещений и отдельно стоящих зданий, находящихся в собственности муниципалитета, на общую сумму более 2,5 миллионов, - сообщают представители надзорного ведомства.

Каждый месяц руководителем коммерческой организации управлению имущества администрации Норильска представлялись акты приемки-сдачи, содержащих ложные сведения об объеме выполненных работ. Причем одна из заместителей главы Норильска точно зная, что работы не выполнялись, подписала акты. В итоге местному бюджету причинен ущерб на сумму больше миллиона рублей.

Теперь прокуратура Норильска отправила материалы проверки в следственный комитет – для решения вопроса о возбуждении уголовного дела трех чиновников из мэрии Норильска. И результат оказался положительным: заведено дело по статье «Мошенничество». Его расследование держит на контроле прокуратура Норильска.