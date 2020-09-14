Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 сентября 2020: заболевших снова больше, чем выздоровевших

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае от 14 сентября 2020 года: заболевших COVID по-прежнему больше, чем выздоровевших.

Данные за сутки. Фото: информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом. Всего заболевших 18 242. Таким образом, темп прироста в сутки составил 0,6%.

За период пандемии врачи вылечили 14 276 человек (+12 в сутки). Не удалось спасти 521 (+1 в сутки).

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 563 человека, в том числе за последние сутки взято 211.

Снято с контроля врачей 36 059, за последние сутки – 231. Проведено тестов на коронавирус всего 871 967, из них за последние сутки - 6 462.

- Красноярский край сохраняет положение в общероссийском рейтинге регионов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки, оставаясь на 12 строчке, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.