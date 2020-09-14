Бабье лето 2020 в Красноярске все-таки будет: когда ожидается резкое потепление

Бабье лето 2020 в Красноярске все-таки будет: ожидается резкое потепление. Фото: Мария ЛЕНЦ

Отличная новость: в Красноярск все же придет бабье лето 2020, причем совсем скоро. Напомним, ранее прогнозы синоптиков были не очень обнадеживающими: красноярцам пообещали, что тепло будет только в первую неделю сентября, а потом заметно похолодает, зарядят дожди.

Но, кажется, погода снова преподнесла сюрприз. По обновленным прогнозам, наступившая неделя 14-20 сентября все-таки порадует летним теплом. Столбики термометров поползут вверх уже сегодня, в понедельник, 14 сентября. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов, сообщили специалисты Среднесибирского УГМС. Осадков не ожидается, облачность переменная,. Ветер 2-7 метров в секунду.

Дальше – лучше: во вторник, 15 сентября, на улице до плюс 18 градусов. Будет проглядывать солнце. В среду, 16 сентября, уже до плюс 20, без дождя.

Самым теплым днем недели станет четверг, 17 сентября. Может потеплеть до плюс 23! Но будет довольно пасмурно, зато без дождей. В пятницу, 18 сентября, небо будет затянуто тучами, но осадков не обещают. Плюс 18 градусов.

А вот выходные, 19 и 20 сентября, по предварительным прогнозам, будут «мокрыми». Днем плюс 16, ночью плюс 7-8, небольшие дожди.

Так что не пропустим неделю тепла. После нее бабье лето может и не вернуться.