Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 сентября 2020 года: выздоровевших за сутки всего 12 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленные данные о коронавирусе на территории Красноярска и Красноярского края на 14.00 часов 13 сентября. По информации оперативного штаба всего в регионе зарегистрировано 18 242 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 103 случая. Наибольшее количество в Красноярске – 26, в Норильске – 10 и Курагинском районе – 8 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 634,7. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Количество погибших увеличилось на 1 человека за сутки, всего – 521. Количество выздоровевших – всего 12, всего 14 276 человек. На лечении находятся 3 445 пациентов, это на 90 больше, чем было день назад.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 563 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 211. Снято с медицинского наблюдения 36 059 человек, в том числе за последние сутки – 231.

Проведено тестов на коронавирус всего 871 967, из них за последние сутки 6 462.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.