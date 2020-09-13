Сколько нужно спать: красноярским родителям рассказали о правильном сне для школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты уверяют, что для правильной организации учебного процесса очень важно наладить режим дня школьника. Это то, из чего складывается день ребенка: сон, бодрствование, питание, зарядка, гигиена, учеба и отдых. Правильный режим дня дисциплинирует ребенка, помогает быть собранным, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

После долгих летних каникул многим детям трудно войти в нужный режим сна. Но важно. Средняя продолжительность сна должна составлять:

- для 1-4 классов – 10-10,5 часов

- 5-9 классов – 9-10 часов

- 10-11 классов – 8-9 часов.

А перед контрольными и экзаменами – нужно увеличить время сна на час.

За 2-3 часа до сна нужно ограничить эмоциональные нагрузки (фильмы, подвижные игры и игры на компьютере). Лучше прогуляться на свежем воздухе перед сном, принять душ и что-нибудь почитать. И еще проветрить перед сном комнату.

Кстати, первоклашкам полезно устроить перерыв на сончас еще и днем.

Утром – старая добрая зарядка и завтрак. После школы – отдых на 1-2 часа и домашнее задание. Погулять после школы на свежем воздухе с друзьями будет полезно.

А в выходные совет родителям: уделите внимание побольше прогулкам, позитивным эмоциям, активным играм.