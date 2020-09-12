«Зона трезвости»: в Забайкальском крае всем селом бросили пить спиртное

Мероприятие по присвоению статуса "трезвого села" Фото: пресс-службы правительства Забайкальского края

В нашей стране с пьянством борются уже не один год – настойчиво и беспощадно. На такое не снилось тому самому Афоне из одноименного советского фильма! Чтобы одним махом взять да и «завязать» всем селом. Коллективно! Именно так поступили жители Ульяновки Шилкинского района (Забайкальский край).

На въезде даже баннер уже установили, где черным по белому написано, что Ульяновка – «зона трезвости». Ни в одном магазине здесь больше не увидите алкоголя – пиво, водка, вино, все напитки с «градусом» под запретом. «За встречу», «за знакомство» и «за любовь» - только чаем или соком.

12 сентября состоялось торжественное мероприятие по присвоению особого статуса - «трезвое село». На нем присутствовали 180 жителей Ульяновки, а также около 300 гостей из ближайших сел, города Читы, Краснокаменска, Балея. Возможно, когда-нибудь и они последуют этому примеру. Но не сейчас… В России «зона трезвости» пока в единственном экземпляре.

- В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни – будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее, - поддержал выбор сельчан губернатор Забайкальского края Александр Осипов. - Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше. Это во многом зависит от успеха Ульяновки. Мы должны всемерно им помогать. Должна быть административная поддержка всех уровней власти и краевого правительства в борьбе с пьянством.

Свое авторитетное мнение высказал и главный нарколог края Олег Дубинин: «Пример ульяновцев является первым шагом в Забайкалье, который принесет оздоровление населению».

Добавим, что ранее председатель «Трезвого Забайкалья» Валентина Сапунова рассказала, что администрация Ульяновки и ее жители добровольно выступили с такой инициативой. Пьющих людей здесь почти нет, поэтому каких-то крутых перемен в их жизни не намечается. А вот долго ли продержится село в трезвом статусе, время покажет.

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