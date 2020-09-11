«Профилактические меры – для безопасности детей»: как живет школа во время пандемии

Дети охотно пользуются санитайзерами. Фото: Светлана Юдина.

Прийти в школу минут за 15 до начала уроков, обязательно пройти входной контроль измерения температуры, чаще мыть руки или использовать антисептик… К многочисленным школьным упражнениям и задачкам добавились необычные правила, которые нужно выучить наизусть. И ученики вполне успешно с этим справляются.

Термометрия на входе в школу обязательна. Фото: Светлана Юдина.

- Школьники начинают привыкать к новым профилактическим нормам и правилам, к режиму обучения, - сказала Ольга Алиханова, начальник территориального отдела по Железнодорожному и Центральному районам главного управления образования администрации Красноярска. – Все это создается в школе, чтобы сохранить здоровье и ученика, и учителя.

О важности соблюдения санитарных норм школьникам напоминают плакаты, обучающие ролики и везде расставленные санитайзеры, рециркуляторы. Но в целом школьная жизнь почти не изменилась, ребята все также сидят за партами, решают задачи.

Как обычно - все вместе в одном классе. Фото: Светлана Юдина.

- Сегодня в школах стараются создать условия для максимально комфортного пребывания детей в условиях коронавируса, обеспечить безопасность. Но большая ответственность лежит и на родителях, которые должны внимательно относиться к ребенку. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу и оставить ребенка дома. Безответственное отношение родителей может поставить под угрозу не только жизнь и здоровье собственного ребенка, но и способствовать распространению заболевания со всеми вытекающими из этого последствиями, - продолжила Ольга Алиханова.

В коридорах и классах школ используют рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Фото: Светлана Юдина.

Психолог образовательного комплекса Яна Посохина отметила, что ребята быстро адаптируются к школе, несмотря на долгий перерыв в занятиях:

- Все проходит без осложнений, дети быстрее нас, взрослых, адаптируются к новым условиям. Мы, педагоги-психологи, работаем как обычно: наблюдаем за детьми, смотрим, есть ли гиперактивность, рассеянность, ведь дети долго находились вдали от школы, одноклассников, педагогов. Важно восстановить коммуникативные способности. Если возникают риски дезадаптации, то мы с ними индивидуально работаем. Как правило, работаем с первоклассниками, потому что они впервые пришли в школу.