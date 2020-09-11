Коронавирус в Красноярске, последние новости на 11 сентября 2020: край покинул первую десятку регионов с наибольшим числом случаев COVID

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 11 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с распространением коронавируса в Красноярске и крае на 11 сентября 2020 года: край вышел из первой десятки в России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19.

Данные за сутки. Фото: ИЦК.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтверждено 102 новых случая коронавируса. Всего заразились 17 936 человек. Таким образом, темп прироста - 0,6%.

Врачи вылечили 14 107 (+87 в сутки). Спасти не удалось, погибли 516 (+3 в сутки).

Проведено тестов на коронавирус 847 726, из них за последние сутки - 6 361.

Под наблюдением дома находится 2 639 человек (+214 новых в сутки). Снято с контроля за последние сутки – 289.

- Красноярский край по итогам суток впервые за долгое время покинул первую десятку субъектов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Регион опустился на 12 место.

ВАЖНО

Красноярский край находится на третьем этапе снятия ограничений. Но у нас продолжает действовать обязательный масочный режим. А также жителей призывают соблюдать социальную дистанцию (не меньше полутора метров) в общественных местах.