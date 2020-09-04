«На колени упал, тупое создание»: в красноярской школе странная женщина кидалась на детей с арматурой

В красноярской школе странная женщина кидалась на детей с арматурой. Стоп-кадр видео

- На колени упал, ты, тупое создание, - странная молодая женщина сидит на лавочке в холле школы и довольно агрессивно покрикивает на двух подошедших к ней мужчин – возможно, сотрудников школы. Затем кричит оскорбления в адрес проходящих мимо детей. Их в эту минуту много, видимо, конец учебы и дети расходятся по домам. Потом женщина встает и бьет свертком, который у нее в руках, двух школьников. Этот момент не попал на видео, но очевидцы уверяют: так и было. А в полиэтиленовом свертке у нее была арматура.

«К ней подошли директор, преподаватель по физкультуре и по труду. Они втроем ее не смогли сдержать. Она вырвалась и побежала. Мой ребенок звонит, бежит домой, говорит: «Я боюсь, мне страшно, я боюсь ходить», рассказала «ТВК-Красноярск» мама одного из учеников 69-й школы.

При этом кнопка вызова полиции у охраны сработала только с третьего раза. Но как женщина могла пройти через турникет в холл школы, ведь родителей дальше «пятачка» у порога не пускают? В управлении образования Красноярска пообещали разобраться.