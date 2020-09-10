«Узнали из новостей, что мы злодеи»: родители первоклашек, которых увели фотографироваться подальше от мальчика-инвалида, рассказали свою версию событий

Родители первоклашек, которых увели фотографироваться подальше от мальчика-инвалида, заступились за учительницу. Фото: личный архив Анастасии СМИРНОВОЙ.

Пронзительная история Вани Смирнова, первоклассника на инвалидном кресле, которому не довелось сфотографироваться вместе со своим классом, получила неожиданное продолжение. Родители учеников 1 «А» заступились за учительницу. Ту самую, что, по версии Анастасии, мамы ребенка-инвалида, предложила: «Давайте сделаем снимок без Вани, а потом с Ваней»?

Напомним, все произошло в одной из школ Октябрьского района 30 августа. Во время обсуждения организации праздничной линейки 1 сентября. В какой-то момент речь зашла о фотографиях. И Анастасия деликатно поинтересовалась у педагога: вдруг кто-то из родителей не пожелает, чтобы на снимке был Ваня? (У ребенка неизлечимое генетическое заболевание, он не ходит, всегда на коляске). В ответ услышала: «Давайте сначала без Вани, потом с Ваней?».

Теперь у Вани другой педагог. Фото: личный архив Анастасии СМИРНОВОЙ.

Конечно, это ранило. Но в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск» мама Вани призналась: она понимает, нарочно никто не собирался их обижать. Скорее всего, учительница просто оказалась не готова.

...Вечером 1 сентября Анастасия увидела в родительском чате снимки класса на красивом фоне. 1 «А» все же сняли без Вани. Тогда и появился ее пост – от горечи. В нем мама попросила не нападать на учительницу, просто поделилась своей болью.

Проверку начала прокуратура

Такую волну гнева в соцсетях она не предвидела: большинство пользователей ополчились на педагога. За неосторожные слова учительницу попросту «кошмарили», даже обвинили в фашизме.

Проверку скандала начала прокуратура. А Анастасия перевела ребенка к другому педагогу. «Во всей этой истории есть один невероятный плюс. В это невозможно поверить, но у новой Ваниной учительницы в семье растет такой же малыш, и она защищала диплом по разработке адаптивных программ! Понимаете! Ее послал нам сам Господь. Такого просто не может быть. Это настоящее чудо. Она наша. Она прямо Ванина. И у нас теперь точно все получится. Это какие-то чудеса. Настоящие чудеса. Вселенная, милая, неисповедимы твои пути», - радовалась она.

Волна грязи зацепила всех

Но, как выяснилось, это было еще не все. Спустя неделю с небольшим высказаться решили родители. Они, по предположению Анастасии, увели детей фотографироваться подальше от ее сына. Опубликованный в паблике «Простые мысли обыкновенной женщины» пост был резким – начиная с заголовка «Как хайпануть на ребенке-инвалиде».

Автор – одна из мам – прямо заявила: рассказа Анастасии – клевета на учителя. А дальше поведала свою версию произошедшего 1 сентября. Приводим ее пост (с купюрами):

- Мама одного особенного ребенка подняла такую волну грязи, что она зацепила ВСЕХ, и учителей, и деток, и родителей. Засветилась на всех каналах, включая федеральные. Это ловкая манипуляция обществом. Всего-то оклеветали одного учителя, оболгали 25 родителей.

Моя дочь в этом году пошла в 1 «А». Так получилось, что в нашем классе числился особенный ребенок - мальчик-колясочник Ваня Смирнов, о его диагнозе мы узнали из новостей, гораздо позднее 1 сентября.

Родители, обсуждая будущий праздник «День знаний», заговорили о фотосессии и решили, что первого числа фотографировать детей не будем, а закажем фотографа на 3 число, чтобы в итоге получить красивый фотоальбом. Эту идею поддержали все, кроме мамы Вани Смирнова. Анастасия заявила, они фотографироваться не будут и фотографии им не нужны.

В чате мама Вани отказалась от фото. Фото: паблик «Простые мысли обыкновенной женщины».

Первого сентября, они, опаздывая на торжественную линейку, встали рядом с нашим классом и это единственный раз, когда мы видели и мальчика и его маму. Многие родители фотографировали своих детей на свои телефоны. Дети стояли на расстоянии 10-15 метров, то конечно фотографии были не очень качественные. Каждый фотографировал своего ребенка. Никто не планировал общее фото.

Снимок с линейки. На нем Ваня есть. Фото: паблик «Простые мысли обыкновенной женщины».

Спонтанный снимок

- После первого урока все дети вышли из школы, а мальчика Ваню и его маму мы не увидели. Они или остались в школе, или же вышли через другую дверь, к классу они не присоединились даже по прошествии 40 минут, - продолжает автор.

Дети вышли на позитиве, строились планы на остаток праздничного дня. Кто-то из родителей предложил быстренько поставить деток и учителя для фотографирования, и каждый родитель, сам сфотографировал класс так, как ему это было надо, на свой телефон. Если обратите внимание, то увидите, что каждый ребенок смотрит на своих родителей. Нет единого фотографа!

Тот самый спонтанный снимок. Фото: паблик «Простые мысли обыкновенной женщины».

А через несколько дней мы узнали из новостей, что мы такие злодеи и не захотели сфотографировать этого несчастного ребенка! Что наша учительница, предложила фотографировать класс без Вани! ГДЕ была его мама, когда всех ребятишек фотографировали с учителем? Мы должны были бегать за ним, чтобы сфотографировать?

Уважаемые интернетные судьи, что надо было сделать, чтобы из этой не полилась эта грязь? Еще раз просим всех, кто нас услышит, восстановить справедливость!

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- Если вы хотите рассказать про вчерашний случай с Ваней, про таких детей, как он, то расскажите это через добро, - попросила «Комсомолку» Анастасия Смирнова, мама 7-летнего первоклассника. И добавила, - просто общество не готово к этому. Мы ведь долгое время жили в стране, где «инвалидов не было». Поэтому сейчас люди даже не знают, как поступать, когда они оказываются среди нас (подробнее).