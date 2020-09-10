В Красноярске началась подготовка к Новому году 2021: куда переедут елки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Десять дней, как закончилось лето, а в Красноярске уже началась подготовка к Новому году 2021. Чтобы смонтировать елки, нужно около двух месяцев, все должно быть готово к 20 декабря. Так что подрядчиков для установки праздничных деревьев надо искать уже сейчас, пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации Красноярска.

Как обычно, ставить елки будут на средства из городского бюджета. Кстати, их будет столько же, сколько и в прошлом году. Правда, некоторые «переедут» на новые места.

Одна из самых высоких в стране – елка на Театральной площади – переберется в сквер Космонавтов Советского района. Здесь для нее сделают специальное бетонное основание.

Кто не помнит, раньше в сквере Космонавтов монтировали сразу пять праздничных деревьев: одно большое и четыре поменьше. Теперь все они переместятся в недавно отремонтированные скверы. В первый раз 22-метровая елка появится на проспекте Молодежном (микрорайон Солнечный), а 12-метровая на Щорса,55 в «Каменном городке».

А еще новогодние елки откроют:

- в сквере Чернышевского (Центральный район);

- парке Гагарина (Железнодорожный район);

- сквере «Серебряном» (Октябрьский район);

- сквере «Паниковка» (Свердловский район).

ВАЖНО

Помимо новогодних елей, которые поставят за счет бюджета города, в Красноярске будет множество праздничных деревьев и городков. Их оборудуют за счет инвесторов – коммерческих предприятий и организаций.