Коронавирус в Красноярске, последние новости на 10 сентября 2020: закроют ли школы 20 сентября

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 10 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с распространением коронавируса в Красноярске и крае на 10 сентября 2020 года: разбираемся, будут ли закрыты школы после 20 сентября.

Динамика по краю. Фото: ИЦК.

По данным оперативного штаба, за сутки в регионе подтверждено 105 новых случаев коронавируса. Всего заразились 17 834 человека. Таким образом, темп прироста 0,6%.

Врачи вылечили 14 024 (+91 за сутки). Спасти не удалось 513 (+3 за сутки).

Проведено тестов на коронавирус 841 365, из них за последние сутки 6362. Под наблюдением врачей на дому находится 2417 человек (+205 новых за сутки). Снято с контроля за последние сутки – 269 человек.

- Красноярский край опустился на одну ступень в общероссийском рейтинге и сегодня замыкает первую десятку субъектов страны с наибольшим числом выявленных случаев заболевания, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

ВАЖНО

Красноярский край сейчас на третьем этапе снятия ограничений. Открыты школы, торговые центры, рестораны.

Как работают школы?

- на входе у всех учеников измеряют температуру бесконтактным термометром;

- каждый класс/параллель приходит в школу к назначенному времени. Это позволяет разделить потоки и избежать очередей;

- в школах открыты дополнительные входы и выходы;

- за каждым классом закреплен свой кабинет;

- отменены общие звонки, у каждого класса свое расписание уроков и перемен;

- столовую учащиеся посещают в разное время.

В родительских чатах все еще обсуждают, что школы снова могут закрыть после 20 сентября, а детей отправить на дистанционное обучение. Впрочем, глава управления образования Татьяна Ситдикова не так давно опровергла подобные слухи. Никаких документов на этот счет на момент разговора не было.