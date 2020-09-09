Эта сосна Ленина видала: ровесница Ильича из «Шушенского бора» получила статус особо охраняемого памятника природы

Ровесница Ильича получила статус особо охраняемого памятника природы. Фото: пресс-служба национального парка "Шушенский бор"

В Шушенском бору эта сосна выделяется среди всех растущих деревьев: высокая, крепкая, с мощным стволом, чуть перекрученным у основания. Чтобы обхватить ее, одному человеку рук не хватит, нужно двоим взрослым хвататься. Сосна возвышается над другими деревьями, устремила свои ветви к небу.

Сколько ей на самом деле лет, до недавних пор никто не знал. Но поговаривали, что эта сосенка еще Ильича видела. Ведь она растет в окрестностях озера Перово, рядом крестьянским шалашом конца 19 века, где любил отдыхать и охотиться Владимир Ленин во время своей шушенской ссылки. Он вполне мог проходить мимо нее по пути к шалашу.

Сосна выделяется среди окружающих деревьев. Фото: пресс-служба национального парка "Шушенский бор"

Недавно сюда из московского Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» приехала группа экспертов – исключительно ради этой сосны. Они привезли оборудование, чтобы с точностью до года определить ее возраст.

- После камеральной обработки собранных материалов московские эксперты предоставили отчет, который полностью подтвердил легенду: точный возраст сосны составил сто пятьдесят один год, а значит, она появилась на свет в 1869 году, - рассказали в пресс-службе национального парка «Шушенский бор». – Ленин родился в 1870 году. Так что сосна не просто ровесница Ильича, а даже старше его на целый год.

Чтобы охватить ее ствол, одному человеку рук не хватит. Фото: пресс-служба национального парка "Шушенский бор"

Теперь сосна получит статус охраняемого памятника природы и войдет в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Сегодня ее высота – 27 метров, обхват – 282 сантиметра. Добавим, что в Сибири сосна обыкновенная может вырасти до 40 метров и прожить до 300 лет. А мягкий климат юга Красноярского края это вполне позволяет.