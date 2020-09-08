Глотал, словно неделю голодал: в Якутии обвиняемый разорвал и съел протокол свидетеля

В Якутии обвиняемый разорвал и съел протокол свидетеля Фото: Мария ЛЕНЦ

- Да не крал он ваши документы, он их съел. Я лежала рядом и видела, как он дожевывал последний список...

- Как ветеринар, я обещаю вам, прожорливый наш, завороток кишок...

Помните, герой в фильме «Гараж» сжег списки членов кооператива в стороне ото всех, но представил это так, будто съел их. Уж не знаем, смотрел ли житель Якутии «Гараж», но способ уничтожения важных для себя документов он выбрал почти как там. Ведь не станут же у него из желудка доставать пережеванную бумагу, чтобы приобщить ее к уголовному делу.

Но все по порядку. Эту историю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия). В начале июля гражданин М. находился в следственном изоляторе. Тогда на него завели уголовное дело – избил человека до полусмерти, используя подручные средства как орудие.

Подозреваемому принесли на ознакомление материалы уголовного дела. Он сидел в специальном помещении СИЗО, листал бумаги, читал их. И тут увидел протокол допроса свидетеля. А там все-все записано: не просто показания очевидца – а настоящий билет в колонию в один конец. Тут мужчина хватает этот протокол допроса, рвет его на мелкие части и в рот. Глотал, не жевал, так лихорадочно, словно долго голодал. Часть успел проглотить, пока ему не помешали.

Фактически уничтожил важный документ. Правда, себе этим не помог, только хуже сделал. Во-первых, свидетель обязательно даст показания еще раз, на суде ему придется выступать. А во-вторых такое вот препятствование расследованию уголовного дела – это же новая статья. Так что суд все равно состоится и очень скоро.

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