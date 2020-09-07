Мастера Хакасии вырезали из кедра трехметровую статую Иисуса Христа

Фото: предоставлено Александром Исаковым

Гигантскую скульптуру Иисуса Христа высотой более трех метров мастера резьбы по дереву сделали из кедра. Пять мастеров работали больше года, сейчас она полностью готова, обработана специальными растворами, которые защитят древесину от гниения и выгорания на солнце.

Александр Исаков в мастерской.

- Нам нужно подготовить металлический крест, закончить согласование, думаю, скоро мы установим распятие возле Христорождественского храма, - рассказывает Александр Исаков, руководитель художественной мастерской резчиков по дереву, предприниматель, депутат Таштыпского районного Совета. – Идея создать такую скульптуру принадлежит главе района, он спросил у нас, сможем ли сделать. С нашим опытом мы, конечно, ответили, что сможем. Долго выбирали место для нее. Сначала хотели поставить на въезде в Таштып, рядом с Поклонным крестом. Потом решили, что лучше возле храма, так и сохраннее будет. Хотя люди у нас сознательные, приведу пример: в 2018 году в Таштыпе открыли памятник казакам, к 250-летию казачества в нашем районе. Памятник обнесен стилизованной стеной острога, украшенной барельефами наших мастеров. Их там несколько, это ценные вещи, но жители их не трогают.

Кстати, о честности земляков предприниматель Исаков знает не понаслышке: с 2016 года он продает свой хлеб без продавца в Абакане, Таштыпе и Аскизе.

Фото: предоставлено Александром Исаковым

- Кто не может заплатить, оставляет записку с благодарностью или пишет, что заплатит позже, когда станет полегче. Но большинство рассчитываются сразу, - говорит Александр Вадимович.

Картины для Эрмитажа…

Художественная мастерская резчиков по дереву «Сибирские узоры» появилась в хакасском селе Таштып около 30 лет назад. Были времена, когда в ней работали больше двух десятков мастеров. Начинали с простого, сейчас делают уникальные вещи: авторские мебельные гарнитуры, объемные картины, инкрустированные металлом.

— Наше ноу-хау - продублировать в дереве произведения мировой живописи, — говорит Александр Исаков, — такое даже в голову никому раньше не приходило, а мы попробовали.

И за это получили благодарственное письмо главного музея страны, Эрмитажа, за серию работ-копий знаменитых произведений искусства из ценных пород дерева для воспитанников петербургских школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей, которые впервые «увидели» шедевры кончиками пальцев, единственным доступным для них способом.

Фото: предоставлено Александром Исаковым

Передвижная экспозиция «Мастера земли таштыпской» побывала во многих городах России и за рубежом.

И вот новый этап: сделана, чего здесь не делали никогда, трехметровая статуя Иисуса Христа.

Кедр под угрозой

Для резчиков по дереву кедр – любимый материал, который идеально подходит для обработки.

Он веками кормит жителей таежных сел и деревень. Однако в последнее время кедром заинтересовались «черные лесорубы». Местные депутаты и представители коренного народа, шорцев, говорят, что кедр незаконно добывают под видом санитарных рубок и вывозят древесину в Китай.

Александр Исаков, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Таштыпского райсовета, говорит:

- В нашем районе - территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов, то есть любая деятельность, разрушающая природу, запрещена. Но вырубка продолжается.

Местные жители обращаются и в Фонд дикой природы, и в прокуратуру, сами снимают на видео машины, груженные кедром. Когда и чем закончится эта борьба – неизвестно. Но очевидно, что для жителей это вопрос жизни: с исчезновением кедра тайга опустеет.

Наша справка

Село Таштып находится в 150 километрах от Абакана, основано в ХVIII веке как казачий караульный пост. В начале XIX века Таштып стал казачьей станицей. В начале XX века сюда стали переселяться крестьяне из Центральной России.

Таким был Христорождественский храм в селе Таштып. Это фото сделано во время митинга 7 ноября 1942 года

Таштып был защитником российских земель и миссионером русской православной культуры среди хакасов.

Сейчас храм Рождества Христова находится в приспособленном помещении. Именно возле него совсем скоро появится трехметровая скульптура Иисуса Христа, вырезанная из кедра местными мастерами

В 1829 году в Таштыпе построили небольшую деревянную церковь, а в 1834-м завершилось строительство большого каменного храма во имя Рождества Христова, его официальное название - Таштыпская Христорождественская церковь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Приход на начало ХХ века насчитывал около 2000 человек. В 1946 году Христорождественский храм был разрушен. Очевидцы вспоминают, что заряды пришлось закладывать несколько раз, поскольку храм был построен на совесть. И когда стены все же рухнули, обломки свалили на заболоченные улицы левобережья Таштыпа. Церковь Рождества Христова вновь появилась в 1996 году в приспособленном здании, внешне выделенном главкой.

Храм-часовня Воздвижения Креста Господня

А на месте разрушенного храма построили храм-часовню Воздвижения Креста Господня. Она освящена 14 августа 2014 года. Часовня небольшая, примерно на 50 человек.