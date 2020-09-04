Красноярская медсестра рассказала, как провожала сына на линейку 1 сентября онлайн из «красной зоны»: «Хоть и не держала за руку, но была рядом»

Александра Тебенькова побывала дистанционно на школьной линейке своего сына Фото: medgorod.ru

Каждая мама мечтает в ответственные моменты в жизни детей, быть с ними рядом. Первая школьная линейка – это еще то событие! Но бывают обстоятельства… Приходится либо подстраиваться, либо искать выход из положения. Красноярка Александра Тебенькова выбрала второй вариант. Она работает медицинской сестрой реанимации №8 базового инфекционного госпиталя краевой клинической больницы.

В обсервацию - в пульмонологический инфекционный госпиталь краевой больницы - Александра зашла среди первых сотрудников в апреле, в самом начале коронавирусной эпидемии. В мае покинула «красную зону». В июне защитила диплом медицинской сестры. 15 августа она снова зашла на длительную смену в обсервацию.

У Александры двое детей: дочка Даша, еще совсем малышка и ходит в детский сад, и сынишка Кирилл, вот у него в этом году важное событие - первая школьная линейка! Как ей хотелось быть рядом! Выбрать букет, повести его за руку к одноклассникам, сфотографироваться…

Прямо включение Фото: medgorod.ru

Посоветовалась с мужем по телефону. Вместе они разработали идеальный план по «внедрению» мамы на праздник. Евгений (так зовут супруга Александры), в цветочном магазине включил в телефоне режим видеосвязи. В итоге семья в полном составе составляла букет первоклассника. Затем папа, сын и дочь поехали на торжественную линейку, а мама с волнением ждала очередного онлайн-включения.

- Я была с ними онлаи н, - поделилась впечатлениями Александра. - Продавец с большой радостью собирала букет и всем нам, медикам, говорила большое спасибо за нашу работу. И хоть в эти минуты я не держала сына за руку, но я была рядом с ним - присутствовала на линейке онлаи н.

Вот так ей удалось поздравить сына с Днем знаний прямо из «красной зоны». Всем, кто в этом году в первый раз пошел в первый класс, Александра Тебенькова хотела бы пожелать:

- Всем первоклашкам учиться на отлично, преодолевать трудности, какие бы они не были, а мама и папа вас поддержат в любую минуту!