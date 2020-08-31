«Это преступление, но по-человечески жаль»: Псих из сериала «Физрук» Владимир Сычев высказался о деле Ефремова

Владимир Сычев приехал в Красноярск на съемки Фото: Мария ЛЕНЦ

«Легенда №17», «Лед», «Движение вверх», «Матч»… Спортивные драмы с лихо закрученным сюжетом, где переплетаются любовь, мечта, слава и падение, преодоление преград, давно полюбились российскому зрителю. У фильма «Начать сначала» тоже есть все шансы стать кассовой картиной – съемки начались 26 августа в Красноярске. Здесь и интересные повороты сюжета, и известные актеры (Владимир Сычев, Ольга Хохлова, Владимир Стеклов, Елена Бирюкова и Алексей Шевченков).

Главную роль тренера сборной по регби, который после неудач возвращается в родной город, играет Владимир Сычев. Он дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» - Красноярск.

Поколение помоложе знает Сычева по сериалу «Физрук», где он играл Психа, и по рекламным роликам МТС. Те, кто постарше, – по «Ералашу», «Бумеру» и «Папиным дочкам».

Улыбчивый, обаятельный, ко всем на «ты» и с присказкой «слушай, ну». По признанию самого актера «хулиганистый», за что и попал в «Ералаш». Характер проявился не только в ролях – бандит, торговец оружием, бизнесмен, банкир, - но и в жизни: по молодости криминальный опыт, рэкет, «стрелки».

Владимир Сычев Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это даже не история, это моя жизнь. И мне не стыдно, что она была. Живя той жизнью, которой я тогда жил, я не скажу, что я делал что-то постыдное, такое, за что мне будет сейчас стыдно. Как личность я состоялся, как актер тоже.

Не так давно Сычев в передаче «Судьба человека» рассказал еще об одной истории из своей жизни – обвинении в смерти двоих человек. У актера украли из машины документы, а через полгода – арест и обвинение в убийстве. Все закончилось благополучно: нашлись свидетели, которые подтвердили, что в машине был не он, да и заявление о краже документов было. Но пока шло следствие, пережить пришлось немало, в том числе и общественного негатива.

Владимир Сычев Фото: Мария ЛЕНЦ

Жизненный опыт Сычева что называется «на злобу дня», его история частично перекликается с ситуацией, в которую попал Михаил Ефремов.

- Знаешь, когда человек публичный, с одной стороны есть какие-то поблажки, какие-то вещи, который сходят с рук. Но также как если человек на виду, на него сваливается сразу и больше агрессии, больше негативных высказываний. Это касается всех, кто достигает результатов: все получается, восхищаются, все хлопают… Стоит один раз где-то проиграть, и сразу он плохой, он позорит нашу страну. В любом случае, это, конечно, преступление, здесь как ни крути… По-человечески, конечно, жалко.

- С кинокомпанией «Мечта» мы давние друзья. Ребята молодцы, потому что они развивают кино в вашем крае. С каждым проектом они набирают силу, профессионализм. Фильм «Начать сначала» поддерживает Федерация регби России, это мощная спортивная драма с интересным сценарием. Я с удовольствием согласился на съемки.

Владимир Сычев Фото: Мария ЛЕНЦ

НАША СПРАВКА

О чем «Начать сначала»

Знаменитый тренер сборной по регби Олег Боровиков после череды жизненных неудач возвращается в родной провинциальный городок. Он не был дома 20 лет, давно не виделся с отцом, с которым расстался когда-то очень скверно. Здесь Олег встретится со своей бывшей школьной любовью Еленой, перед ней он тоже виноват: девушка попала в больницу после аварии, в которую угодила машина героя. Незапланированная поездка на родину превратится в сложное испытание по искуплению старых ошибок, которое поможет переосмыслить ценности и вернуть смысл жизни.

Сам фильм выйдет в прокат только в 2022 году.

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