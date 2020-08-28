Звезда фильма «Ворошиловский стрелок» о Михаиле Ефремове: «Не один он ездит по пьяни»

Алексей Шевченков Фото: Мария ЛЕНЦ

Только что мы его видели на Первом канале в сериале «Жила-была одна баба», а сейчас он снимается в Красноярске в спортивной драме «Начать сначала» и рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск о своем отношении к алкоголю и смертельном ДТП с участием своего коллеги.

Забегая вперед, скажем, что в интернете полно заголовков, в которых имя актера Алексея Шевченкова связано не только с фильмами, а их у него, кстати, более 80, но и со словами алкоголь, дебош, драка. Однако бурная молодость и пагубная привычка позади, и потому особенно важно было спросить у Шевченкова, как он относится к «пьяной» смертельной аварии Ефремова. И вот что он сказал:

Алексей Шевченков на съемках фильма в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я считаю, алкоголь – самое страшное преступление, лучше курить марихуану. Я так говорю, потому что сам прошел через это. По молодости все мы чудили. Другой дело, что кто-то смог остановиться, кто-то не смог. И я больше склонен думать, что дебошир, игрок про меня – это преувеличение, все у меня было как у всех, и спасибо небесам, что удалось схватиться за голову, изменить свою жизнь и для меня это большая победа, я не пью с 2006 года.

С Михаилом мы знакомы. И я не понимаю этих людей, которые стоят возле суда. Они чего добиваются? Что они хотят сказать? С каждым это может случиться, но надо отвечать – это мое мнение. Не один он ездит по пьяни, но совершил – отвечай. А то, что Джигурда устраивает клоунаду, так он не артист, он именно клоун и шут. Если господь дал возможность быть артистом, так будьте примером для людей, для меня это так. На тебя смотрят, как ты ведешь себя. Кто это понимает, тот понимает. А кто нет – устраивает скандалы, у нас таких много, даже обсуждать это не хочется.

Алексей Шевченков Фото: Мария ЛЕНЦ

А про Джигурду, Панина – пишите. Они мне надоели, они вот где сидят…, меня тошнит от них. Такое шоу устроить: «Мы тебя освободим!». От кого, от чего вы его освободите? Я к Мише очень хорошо отношусь, для меня это печальная история, но тут ничего не попишешь. Он уже выдал такую тираду с извинениями, а потом – не помню, я был за рулем или не я… Нельзя мужчинам так себя вести. Женщинам – можно, а мужчинам – нельзя…

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