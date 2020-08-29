Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 августа 2020: заболевших больше, чем выздоровевших

Ограничения сняты, но заболевших все еще больше, чем выздоровевших. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 29 августа в Красноярском крае официально зарегистрировано 16649 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 110 случаев заболевания. 464 человека умерли (+6 за послдение сутки).

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 579,3. Темп прироста за сутки – 0,7 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3115 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 241 чел.

Снято с медицинского наблюдения 32598 чел., в т.ч. за последние сутки – 216.

Проведено тестов на коронавирус всего 788561, из них за последние сутки 5930.

Данные: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

За последние сутки в России выявлено 4 941 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 111 летальных исходов.

Красноярский край находится на 8-м месте по количеству заболевших за сутки. Заболевших по-прежнему значительно больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.

Наши соседи замыкают список регионов: Республика Тыва с 23 заболевшими за сутки – на 70-м месте, Республика Хакасия с 17 заболевшими за сутки – на 78-м.

Республика Тыва также вошла в перечень регионов с наименьшими темпами прироста за сутки: 0,3%.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в крае находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.