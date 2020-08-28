Красноярский хирург после посещения реанимации ковидного госпиталя: «Кажется, что враг отступил, но борьба продолжается»

Врачи работают сутки напролет Фото: оперштаб

Челюстно-лицевои хирург Артем Крючков побывал в реанимации ковидного госпиталя БСМП, чтобы наложить пациенту трахеостому. Доктор работал в защитном костюме и уверяет, что за полчаса промок до ниточки. Вот что он рассказал о работе медиков в период пандемии:

- Тяжелобольные пациенты с непредсказуемым течением болезни. Работа сутками напролет в постоянном напряжении и движении - поверьте, там нет времени на отдых. Это зона риска, в которой жизнь и работа идет совсем по-другому. Мы этого не замечаем, и, кажется, что враг уже отступил, но борьба по-прежнему продолжается, и весьма непростая.

Челюстно-лицевой хирург Артем Крючков Фото: оперштаб

На сегодняшний день в регионе 16 539 человек заражены коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 258 пациентов. Не смогли побороть болезнь 458 человек (8 из них умерли за последние сутки).

Темп прироста за сутки – 0,7 процентов.

Напоминаем, что сейчас Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений. Это означает, что с 28 августа разрешается работа всех торговых организаций, работа общепита, образовательных учреждений, организаций, которые занимаются концертной, развлекательной деятельностью.

Но продолжает действовать масочный режим. Надевать маску необходимо в общественном транспорте, магазинах и других местах массового скопления людей. Также соблюдайте дистанцию в 1,5 метра.