Диагностика станет точнее и быстрее: в Красноярском краевом онкодиспансере появилось новое оборудование

128-срезовый компьютерный томограф начнут устанавливать в конце августа Фото: vk.com/shtabkrskstate

В радиологический корпус Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского привезли 128-срезовый компьютерный томограф GE Revolution EVO. Новое оборудование было приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Оборудование приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Фото: vk.com/shtabkrskstate

Сейчас специалисты отдела по эксплуатации и обслуживанию медицинского оборудования занимаются распаковкой, а 31 августа томограф начнут устанавливать.

- GE Revolution EVO – новейшая модель компьютерного томографа, рассчитанная на самый широкий спектр клинических задач и позволяющая получать изображения с высоким разрешением, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

На установку томографа уйдет почти месяц Фото: vk.com/shtabkrskstate

Томограф предназначен в первую очередь для планирования лучевой терапии пациентов радиологических отделений краевого онкодиспансера. Кроме того он будет активно использоваться для проведения различных диагностических исследований.

А после предстоит обучить медиков работе на нем Фото: vk.com/shtabkrskstate

В региональном минздраве добавили, что монтаж томографа планируется закончить в середине сентября, после чего приступят к обучению персонала.