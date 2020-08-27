В ФК «Енисей» рассказали, почему уволили массажиста, в спецбригаде «скорой» спасавшего ковидных больных

Нуретдин Аскеров Фото: личная страница героя публикации в Инстаграм

У ФК «Енисей» начался горячий сезон. В клубе говорят - по 6 игр в месяц, постоянные перелеты. Команды ФНЛ наверстывают упущенное из-за пандемии коронавируса, когда все матчи приостановили. В такой ситуации без массажиста в буквальном смысле слова, как без рук. То есть без ног" Игрокам перед матчем нужно разогреть мышцы, иначе травм не избежать... Бывший массажист команды, Нуретдин Аскеров, в этом теперь не помощник - парень устроился в спецбригаду «скорой» на время пандемии - медики выезжают в том числе и к пациентам с коронавирусом. Парня уволили.

Казалось бы, нехорошо, ведь человек жизни спасает. Герой. Но, как оказалось, не все так просто. Нуретдин в своем блоге в Инстаграм утверждает, что подписал документ, запрещающий работать по совместительству в других организациях. По логике, за парнем могли бы и сохранить место. Есть одно «но» - документ носит рекомендательный характер, это не приказ. Распространенная практика среди врачей, работающих по совместительству, такая: на параллельном месте работы они уходят в неоплачиваемый отпуск, чтобы не подвергать риску людей.

- Мы два месяца вели с Нуретдином переговоры, просили - уйди в отпуск, чтобы мы на ставку могли временно взять массажиста, который нужен команде, - поясняет Вера Масловская, пресс-секретарь ФК «Енисей». - Однако он навстречу нам не пошел. Как команде быть без второго массажиста?! Одного человека на всех игроков не хватает! Нуретдин отказался, тогда мы предупредили, что будем проставлять ему прогулы. Более того, у нас перед каждой игрой приходят сотрудники ФМБА и проверяют игроков, тренеров и врачей на коронавирус (экспресс-тесты, замер температуры и другие превентивные мероприятия - прим. Ред.), так что он был бы неоднократно проверен и защищен. Однако Аскеров, несмотря на то, что говорит, что любит команду, понимания не проявляет. Мы вынуждены были его уволить.

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Некрасивая история произошла с массажистом ФК Енисей Нуретдином Аскеровым. Весной, в разгар пандемии коронавируса, когда футбольная команда, как и многие в стране, сидела на самоизоляции, и никакие матчи не проводились, парень решил подработать в спецбригаде «скорой», которая ездит на вызовы к пациентам с подозрением на ковид (подробнее).