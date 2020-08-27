«Звонили с угрозами удалить пост»: массажиста ФК Енисей, работавшего в бригаде «скорой» с ковидными больными в пандемию, уволили за прогулы

Нуретдин Аскеров Фото: личная страница героя публикации в Инстаграм

Некрасивая история произошла с массажистом ФК Енисей Нуретдином Аскеровым. Весной, в разгар пандемии коронавируса, когда футбольная команда, как и многие в стране, сидела на самоизоляции, и никакие матчи не проводились, парень решил подработать в спецбригаде «скорой», которая ездит на вызовы к пациентам с подозрением на ковид. Отметим, что работа на Красноярской станции скорой медицинской помощи для Нуретдина основная, а в клубе он по совместительству массажистом трудится. Вот и рассудил: чего сидеть, если можно помочь коллегам.

... Однако в ФК Енисей молодому человеку объявили выговор и собираются уволить по статье - за прогулы.

- А почему я не хожу? С моей стороны будет преступной халатностью, если я буду посещать сейчас тренировки и подвергать и потенциальному риску жизнь и здоровье как футболистов команды, так и персонала. На данный момент они составляю акты и даже уже выговор объявили, - пояснил «Комсомольской правде» - Красноярск массажист. - Я подписал документ о том, что не имею права совмещать основную работу с какой-либо другой работой по причине того, что я работал в так называемой красной зоне по борьбе с коронавирусной инфекцией!

После того, как Аскеров написал о своей ситуации в соцсети, ему позвонили из клуба с угрозами - удалить пост. Почему-то из пресс-службы.

Аскеров в защитном костюме Фото: личная страница героя публикации в Инстаграм

В клубе утверждают, что Нуретдину работа в «скорой» не мешала все это время встречаться с друзьями и снимать веселые видео, а вот делать массаж футболистам мешала. Однако массажист заявил, что видео архивные и к настоящему моменту отношения не имеют. В общем, конфликт, как говорится, налицо. В клубе говорят, что многие медики совмещают работу в спецбригаде «скорой» с другой работой. В связи с этим посчитали, что Аскеров просто прогулял.

- Наши юристы проработали вопрос, - рассказал «Спорт-Экспрессу»гендиректор ФК Енисей Алексей Ивахов. - Информация о том, что клуб уволил массажиста Нуретдина Аскерова из-за того, что во время пандемии коронавируса он работал на скорой помощи, неправдива.

Аскеров собрался в гострудинспекцию.