Куда сходить в Красноярске: афиша города с 26 августа 2020 года

Афиша Красноярска на неделю с 26 августа 2020 года
Фото: Мария ЛЕНЦ
Больше, чем любовь 12+
Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Марии Семеновны Корякиной, жены Виктора Петровича Астафьева, и основанная на ее автобиографической повести «Знаки жизни».
В архивных документах, мемориальных предметах, письмах, рукописях, фото-, видеоматериалах отражается жизненный и творческий путь Марии Корякиной.
Эпиграфом к выставке служит отрывок из воспоминаний Марии Семеновны о заключении брака с Астафьевым в селе Станиславчик Винницкой области УССР: «Нам довольно быстро выписали прошлюб – значит свидетельство о браке, мы расписались в журнале, затем нам поставили отметки или выписки о регистрации брака, закрепили печатью – Вите сделали запись в красноармейской книжке, мне – в личном удостоверении: «Вступила в законный брак с Астафьевым Виктором Петровичем 26 октября 1945 года». Перед тем как заполнить графу «Прозвище писля шлюбу» (фамилия после заключения брака), я чуть помедлила, переждала мгновенное напряжение-ожидание: что скажет Витя, отныне мой муж. И он сказал: «У нее своя фамилия есть!» И тогда я подтвердила: «Да, есть. Я – Корякина Мария Семеновна».
После демобилизации Корякина и Астафьев приехали в город Чусовой, на родину Марии Семеновны, чтобы начать семейную жизнь. Долгие годы Мария Семеновна была главным помощником своего мужа, сама начала писать в 1965 году.
Литературный музей им. В.П. Астафьева
Ул. Ленина, 66
С 25 августа
Куда еще пойти
Экскурсии в «Роевом ручье» 6+
На экскурсии «Кошкин дом», «Фото сафари», «От заката до рассвета» группы формируются только по предварительной записи. Подробная информация по тел. 294-20-20.
Парк флоры и фауны «Роев ручей»
Каждую субботу и воскресенье
Билеты 700 рублей.
Бинокулярная экскурсия 12+
С балконов Юдинки можно будет посмотреть на достопримечательности города в бинокль и послушать легенды и истории, связанные с ними.
На экскурсию нужна предварительная запись по телефону 221-14-44.
Музей-усадьба Г.В. Юдина
Ул. Мелькомбинатская, 2/1
30 августа, 17.00
Онлайн-события
Гастрономический онлайн-лекторий 16+
В честь открытия нового корпуса института гастрономии в Сибирском федеральном университете пройдет онлайн-лекторий, посвященный ресторанному делу. Поучаствовать смогут все желающие, без ограничений.
Расписание лекций:
29 августа, 15.00 – 16.30
Онлайн-лекция «Традиционные гастрономические знания и их значимость для будущего».
Лектор: Андреа Пьерони, ректор Университета гастрономических наук, Турин, (Италия).
31 августа, 12.30 – 15.00
Онлайн-лекция «Что такое русский стол?».
Лектор: Игорь Владимирович Шейн, кандидат биологических наук, гастро-археолог, председатель Красноярского винного клуба, Красноярск.
31 августа, 15.00 – 17.30
Онлайн-лекция «Актуальные ресторанные тренды: еда будущего».
Лектор: Анна Кукулина, гастрономический журналист и исследователь, автор курса лекций «История гастрономии» в Novikov School, Москва.
Ссылки на онлайн-трансляции будут размещены на сайте Сибирского федерального университета за два дня до начала мероприятия.
День рождения детского кинотеатра «Мечта» 6+
27 августа начнется с веселой зарядки с мультгероями и приготовления особенного завтрака. В течение дня пройдут мастер-классы по твистингу и созданию объемной подвесной аппликации «Воздушный шар». Завершится день рождения мечтами о будущем – команда кинотеатра заложит капсулу времени с фантазиями и планами на следующий год. Свои пожелания для капсулы могут оставить и горожане: нужно всего лишь написать в личные сообщения в соцсетях «Мечты».
Присоединиться к событию можно в группе кинотеатра ВКонтакте и в Инстаграме
Колесим по краю: 5 путешествий на электричке 0+
Сегодня свои варианты путешествий предлагает Туристский информационный центр Красноярского края. Дату и время путешествия выбрать просто: нужно открыть расписание на сайте kraspg.ru и найти нужную электричку.
Маршрут №1 «Красноярск – Петряшино – Красноярск»
Что делать в Петряшине:
Здесь находится известная гора-пирамида. В некоторых источниках ее называют Маганская пирамида или гора Белая. Это вершина высотой в 150 метров, имеющая грани ровной формы.
В стороне от пирамиды находится еще одна возвышенность, которую местные дачники называют Бердаш. Ради красивых пейзажей можно подняться и на нее.
Также можно сделать остановку на станции Зыково – там есть православный храм Архангела Михаила с минеральным источником и купальней.
Маршрут №2 «Красноярск – Дивногорск – Красноярск»
Что делать в Дивногорске:
Гулять по набережной.
Успеть обойти весь город, здесь есть любопытные локации.
А еще – плотина Красноярской ГЭС и деревянный храм.
Маршрут №3 «Красноярск – Овсянка – Красноярск»
Что делать в Овсянке:
Посетить музеи, посвященные Астафьеву.
Пойти к Енисею, где любил бывать Виктор Петрович.
Зайти в деревянный храм Святителя Иннокентия с отдельно стоящей колокольней.
Кстати, кафе в Овсянке нет, обед лучше взять с собой.
Маршрут №4 «Юдинка – Каменка»
Музей-усадьба Г.В. Юдина (станция ЖД Больница) – единственная сохранившаяся в Красноярске купеческая дача, превращенная в музейный комплекс с большой открытой площадкой с фотолокацией и прекрасным видом на Енисей и Торгашинский хребет.
Парк «Каменка» (станция Злобино) – прекрасное место, где можно хорошо провести время, в том числе с детьми.
Маршрут №5 «Красноярск – Уяр – Красноярск»
Что посмотреть в Уяре:
Водонапорная башня. Уникальное сооружение, построенное в 1900 году. Башня признана объектом культурного наследия, при этом до сих пор функционирует.
Спасо-Преображенская церковь.
ЖД вокзал, построенный в том же 1900-м.