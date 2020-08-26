Куда сходить в Красноярске: афиша города с 26 августа 2020 года

Афиша Красноярска на неделю с 26 августа 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше, чем любовь 12+

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Марии Семеновны Корякиной, жены Виктора Петровича Астафьева, и основанная на ее автобиографической повести «Знаки жизни».

В архивных документах, мемориальных предметах, письмах, рукописях, фото-, видеоматериалах отражается жизненный и творческий путь Марии Корякиной.

Эпиграфом к выставке служит отрывок из воспоминаний Марии Семеновны о заключении брака с Астафьевым в селе Станиславчик Винницкой области УССР: «Нам довольно быстро выписали прошлюб – значит свидетельство о браке, мы расписались в журнале, затем нам поставили отметки или выписки о регистрации брака, закрепили печатью – Вите сделали запись в красноармейской книжке, мне – в личном удостоверении: «Вступила в законный брак с Астафьевым Виктором Петровичем 26 октября 1945 года». Перед тем как заполнить графу «Прозвище писля шлюбу» (фамилия после заключения брака), я чуть помедлила, переждала мгновенное напряжение-ожидание: что скажет Витя, отныне мой муж. И он сказал: «У нее своя фамилия есть!» И тогда я подтвердила: «Да, есть. Я – Корякина Мария Семеновна».

После демобилизации Корякина и Астафьев приехали в город Чусовой, на родину Марии Семеновны, чтобы начать семейную жизнь. Долгие годы Мария Семеновна была главным помощником своего мужа, сама начала писать в 1965 году.

Литературный музей им. В.П. Астафьева

Ул. Ленина, 66

С 25 августа

Куда еще пойти

Экскурсии в «Роевом ручье» 6+

На экскурсии «Кошкин дом», «Фото сафари», «От заката до рассвета» группы формируются только по предварительной записи. Подробная информация по тел. 294-20-20.

Парк флоры и фауны «Роев ручей»

Каждую субботу и воскресенье

Билеты 700 рублей.

Бинокулярная экскурсия 12+

С балконов Юдинки можно будет посмотреть на достопримечательности города в бинокль и послушать легенды и истории, связанные с ними.

На экскурсию нужна предварительная запись по телефону 221-14-44.

Музей-усадьба Г.В. Юдина

Ул. Мелькомбинатская, 2/1

30 августа, 17.00

Онлайн-события

Гастрономический онлайн-лекторий 16+

В честь открытия нового корпуса института гастрономии в Сибирском федеральном университете пройдет онлайн-лекторий, посвященный ресторанному делу. Поучаствовать смогут все желающие, без ограничений.

Расписание лекций:

29 августа, 15.00 – 16.30

Онлайн-лекция «Традиционные гастрономические знания и их значимость для будущего».

Лектор: Андреа Пьерони, ректор Университета гастрономических наук, Турин, (Италия).

31 августа, 12.30 – 15.00

Онлайн-лекция «Что такое русский стол?».

Лектор: Игорь Владимирович Шейн, кандидат биологических наук, гастро-археолог, председатель Красноярского винного клуба, Красноярск.

31 августа, 15.00 – 17.30

Онлайн-лекция «Актуальные ресторанные тренды: еда будущего».

Лектор: Анна Кукулина, гастрономический журналист и исследователь, автор курса лекций «История гастрономии» в Novikov School, Москва.

Ссылки на онлайн-трансляции будут размещены на сайте Сибирского федерального университета за два дня до начала мероприятия.

День рождения детского кинотеатра «Мечта» 6+

27 августа начнется с веселой зарядки с мультгероями и приготовления особенного завтрака. В течение дня пройдут мастер-классы по твистингу и созданию объемной подвесной аппликации «Воздушный шар». Завершится день рождения мечтами о будущем – команда кинотеатра заложит капсулу времени с фантазиями и планами на следующий год. Свои пожелания для капсулы могут оставить и горожане: нужно всего лишь написать в личные сообщения в соцсетях «Мечты».

Присоединиться к событию можно в группе кинотеатра ВКонтакте и в Инстаграме

Колесим по краю: 5 путешествий на электричке 0+

Сегодня свои варианты путешествий предлагает Туристский информационный центр Красноярского края. Дату и время путешествия выбрать просто: нужно открыть расписание на сайте kraspg.ru и найти нужную электричку.

Маршрут №1 «Красноярск – Петряшино – Красноярск»

Что делать в Петряшине:

Здесь находится известная гора-пирамида. В некоторых источниках ее называют Маганская пирамида или гора Белая. Это вершина высотой в 150 метров, имеющая грани ровной формы.

В стороне от пирамиды находится еще одна возвышенность, которую местные дачники называют Бердаш. Ради красивых пейзажей можно подняться и на нее.

Также можно сделать остановку на станции Зыково – там есть православный храм Архангела Михаила с минеральным источником и купальней.

Маршрут №2 «Красноярск – Дивногорск – Красноярск»

Что делать в Дивногорске:

Гулять по набережной.

Успеть обойти весь город, здесь есть любопытные локации.

А еще – плотина Красноярской ГЭС и деревянный храм.

Маршрут №3 «Красноярск – Овсянка – Красноярск»

Что делать в Овсянке:

Посетить музеи, посвященные Астафьеву.

Пойти к Енисею, где любил бывать Виктор Петрович.

Зайти в деревянный храм Святителя Иннокентия с отдельно стоящей колокольней.

Кстати, кафе в Овсянке нет, обед лучше взять с собой.

Маршрут №4 «Юдинка – Каменка»

Музей-усадьба Г.В. Юдина (станция ЖД Больница) – единственная сохранившаяся в Красноярске купеческая дача, превращенная в музейный комплекс с большой открытой площадкой с фотолокацией и прекрасным видом на Енисей и Торгашинский хребет.

Парк «Каменка» (станция Злобино) – прекрасное место, где можно хорошо провести время, в том числе с детьми.

Маршрут №5 «Красноярск – Уяр – Красноярск»

Что посмотреть в Уяре:

Водонапорная башня. Уникальное сооружение, построенное в 1900 году. Башня признана объектом культурного наследия, при этом до сих пор функционирует.

Спасо-Преображенская церковь.

ЖД вокзал, построенный в том же 1900-м.