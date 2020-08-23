В Дудинке стоят корабли Северного флота, посмотреть на них пришли более 1000 человек

В Дудинке стоят корабли Северного флота. Фото: пресс-служба Северного флота

В порту Дудинки уже неделю стоят боевые корабли арктической группировки Северного флота. Они прибыли сюда для участия в межвидовом учении и в минувший вторник 18 августа уже провели учебную высадку на берег Енисея в 7 километрах от Дудинки.

Ну, а в перерыве между учебными операциями военные моряки общаются с мирным населением: корабли открыты для экскурсий. За четыре дня их посетило более 1000 человек. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Северного флота, для осмотра открыты флагман группировки – большой противолодочный корабль «Североморск» и два больших десантных корабля «Александр Отраковский» и «Кондопога». Помимо штатного вооружения, расположенного на верхней палубе для посетителей сделаны выставки стрелкового оружия морских пехотинцев и водолазного снаряжения. На вертолетной площадке БПК «Североморск» выставлен поисково-спасательный вертолет Ка-27.

Ребятня общается с офицерами. Фото: пресс-служба Северного флота

Чтобы побывать на кораблях, в Дудинку приезжали даже из Норильска, целыми семьями. Фотографировались на память на палубе или на причале. С большим вниманием слушали взрослые и дети рассказы офицеров об истории кораблей, их основных технических характеристиках и боевых возможностях.

Добавим, что экскурсии проводятся с соблюдением всех мер безопасности от коронавируса: группы по 10 человек, обязательно маски и измерения температуры. Корабли останутся в Дудинке еще не неделю прежде, чем продолжат путь. Так что кто не успел посмотреть – добро пожаловать.

А подросткам только дай оружие подержать. Фото: пресс-служба Северного флота

На фоне вертолета Ка-27. Фото: пресс-служба Северного флота

Дудинчанки. Фото: пресс-служба Северного флота