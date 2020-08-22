Культ помидора: в Минусинске выбрали самый крупный помидор весом 1 832 грамма

Победители, вырастившие своих чемпионов Фото: Власть труда

Может ли на свете быть что-либо прекраснее помидора? В Минусинске, небольшом городке на юге Красноярского края, наверное, однозначно ответят - нет. Здесь больше века царит настоящий культ помидора. Помидоры - и любимое угощение за праздничным столом, и... вид спорта. Ежегодно на День города местные «плантаторы» соревнуются - у кого больше томат. В этом году минусинским чемпионом признан томат весом 1 832 грамма. Его выростил у себя на участке минусинец Сергей Воронцов.

Сеньор-помидор принадлежит к знатному роду - Бычье сердце, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск организаторы конкурса. Вообще, семья Воронцовых - давние участники конкурса. Борются за победу с 2015 года. И вот, наконец-то, удача - вызрел роскошный красавец на зависть всем, налился соком, впитал солнышко и был готов к бою. Именно благодаря своему гиганту Сергей теперь обладатель ключей от новенькой «Лады-Калины». За первое место в Минусинске традиционно дарят автомобиль.

Семья Воронцовых 5 лет боролась за победу Фото: Власть труда

На пятки победителю наступал еще один уверенный лидер конкурса «Минусинский чемпион» - томат весом 1 556 граммов. Его владелец - Валерий Мужичков занял второе место. Кстати, этот чемпион принадлежит сорту Минусинский крупный. Этот сорт томатов - гордость минусинской земли, выведен здесь. А помидоры отличаются уникальным вкусом. Кстати, Мужичков тоже не первый год, как говорится, в деле - состязается за первое место. В прошлом году Валерий с супругой занят=ли третье почетное место, в этом - второе. Глядишь - и до первого не далеко.

Третье место занял... не минусинец, что само по себе, конечно, событие. Житель поселка Зеленый Бор Анатолий Гжибик вырастил у себя в теплице «сумоиста» весом в 1 548 граммов. Несмотря на то, что томат тепличный, он смог обставить «коллег», выращенных под солнцем - и размером, и видом. Да и вкус у томатов сорта Мега Мавр что надо, уверяют местные.

- Минусинск знаменит и славен своими помидорами. Секрет успеха – уникальный климат, благодатная почва, сорта местной селекции, и, конечно, трудолюбие минусинцев, простых людей, овощеводов и огородников, - говорит глава городка Андрей Первухин.

Кстати, на праздник приехала целая делегация чиновников из Красноярска - поздравить минусинцев с днем города и, конечно, угоститься сладкими помидорами. Кстати, скоро Минусинск отметит 200-летие.

- По-настоящему народный праздник, праздник солнца, труда и плодородия, считает губернатор Красноярского края Александр Усс, он также был гостем праздника. - Он напитан духом здорового соревнования и любви к родной земле. Этого события всегда ждут жители нашего большего края и гости из других регионов. Все, кто знает вкус сочного минусинского помидора!