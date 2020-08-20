День минусинского помидора 2020: когда пройдет, программа мероприятий

Такого размера помидорами в Минусинске никого не удивишь. Фото: пресс-служба Минусинска

Ежегодный традиционный праздник День минусинского помидора, у которого, к слову, множество поклонников не только на юге Красноярского края, но и далеко за его пределами, пройдет 22 августа. Смотреть, как будет проходить конкурс на лучший овощ, в этом году придется в онлайн формате на официальном сайте праздника Минусинский помидор.

Программа праздника: 10.00 – Виртуальная экскурсия по предприятиям г. Минусинска

10.15 – Концертная программа творческих коллективов города Минусинска

10.35 - Видео мастер-классы декоративно – прикладного творчества города Минусинска 11.35 – Спортивная видео- тренировка

11.55 - Концертная программа творческих коллективов города Минусинска

12.00 – 14.55 – ПРЯМОЙ ЭФИР: прямая трансляция церемонии награждения победителей конкурса «Минусинский помидор-2020», творческие номера минусинских коллективов, секреты большого урожая от селекционеров, гастрономические премьеры, мастер-классы по изготовлению сувениров, поздравления в прямом эфире.

14.55 – Концертная программа творческих коллективов южных территорий Красноярского края

15.30 – Гастрономические мастер- классы

16.30 – Видеопоздравления

17.30 – Концертная программа от коллективов города Красноярска

18.30 - Видео мастер-классы декоративно – прикладного творчества южных территорий Красноярского края

19.30 - Концертная программа творческих коллективов города Минусинска