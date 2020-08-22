Спасибо за дыхание: выжившая после коронавируса 81-летняя бабушка рассказала о подаренной врачами любви

Валентина Михайленко со своими врачами Фото: пресс-служба Красноярской краевой больницы

За жизнь каждого пациента в возрасте в ковидных госпиталях борются вдвойне - потому что такие заболевшие в зоне риска. И конечно, не один врач, если заболевание протекает тяжело, не дает гарантии на благополучный финал. 81-летняя жительница Красноярска Валентина Михайленко болела тяжело.

- Попала в больницу с повышенной температурой, одышкой, болями за грудиной, резкой слабостью и сильной головной болью. Это очень тревожная симптоматика для пожилого человека, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой больнице, где проходила лечение женщина.

Здоровому человеку сложно даже в страшном сне представить, каково это - не иметь возможности сделать глоток воздуха, каково, когда за тебя дышит машина. Валентина Ивановна теперь знает - может, от этого ее благодарность врачам такая неподдельно искренняя, настоящая.

«В больнице я получила столько любви, заботы и внимания, что это трудно передать словами, можно только почувствовать. Это было непереносимое физическое страдание, но вы помогли, и я снова дышу и двигаюсь… Спасибо вам, мои дорогие доктора, сестрички и санитары», - написала уверенной рукой вполне здорового человека Валентина Ивановна.

Письмо выжившей женщины Фото: пресс-служба Красноярской краевой больницы

Врачи говорят, что Валентину Ивановну во многом спасла внутренняя сила - стремление и желание жить.

- Пациентка очень хотела поправиться - выздоровление прошло достаточно быстро. Все потому, что она оптимистка и большой жизнелюб, - отметил рассказал лечащий врач Валентины Михайленко.

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- Нас часто спрашивают, какие можно делать упражнения тем, кто столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, - рассказывает доктор Красноярской краевой клинической больницы Валерий Тяпкин. – Мы рекомендуем чаще проветривать помещение. А еще чаще отдыхать на боку или на животе. А также делать гимнастику (подробности).