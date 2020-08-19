Коронавирус в Красноярске, последние новости на 19 августа 2020: готовимся к третьему этапу снятия ограничений

Примета времени: вход только в маске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о количестве зараженных новой коронавирусной инфекцией на утро 19 августа: по данным оперативного штаба подтверждено 15 402 случаев заболевания. В том числе прирос за сутки составил 117 случаев. Лидирует по-прежнему краевой центр – 19 случаев, затем Ачинск – 7, в Шарыпово 6 новых случаев заболевания.

Темп прироста за сутки – 0,8 %.

Выздоровели 12614 человек (+71 за сутки). Погибли 392 пациента (+5 за сутки).

Под наблюдением 3084 человек (+245 новых за сутки, снято с наблюдения - 216).

Проведено тестов на коронавирус всего 727586, из них за последние сутки 829.

А тем временем Красноярский край готовится к третьему этапу снятия ограничений. Тогда смогут работать предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

Переход на третий этап возможен при показателе заболеваемости 0,5%. Сейчас в Красноярском крае зафиксирован показатель 0,8%. 10 августа Красноярский край перешел на второй этап снятия ограничений. Разрешена работа детсадов, бассейнов, фитнес-центров и других мест. Сейчас в регионе общепит может работать только на летних верандах и в формате доставки. ТРЦ открыты частично, там работают гипермаркеты, аптеки, салоны связи, часть магазинов работают как пункты выдачи заказов. Кинотеатры закрыты.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.