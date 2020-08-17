Тирамису с сюрпризом. Красноярцы сообщают о массовом отравлении после десертов в одном из популярных кафе

Точное количество заболевших пока неизвестно Фото: Мария ЛЕНЦ

Любовь к сладкому обернулась для красноярцев отравлением и госпитализацией в инфекционное отделение - по разным банным на больничной койке оказались от 10 до нескольких десятков человек. Все потому, что они приобрели 9 августа тирамису в одном из популярных кафе. Своими «приключениями» поделились на сервисе отзывов Фламп сразу несколько человек. Вот история мужчины, который собирался 14 августа по заранее купленным билетам улететь в отпуск, но перекусив тирамису, уже неделю валяется в больнице.

- Утром температура 40. «Скорая» увезла в инфекционное отделение больницы. Диагноз: острая кишечная инфекция - САЛЬМОНЕЛЛЕЗ!!! Сегодня в отделении лежит несколько десятков пострадавших от вашего «тирамису» разной степени тяжести. Антибиотики стали незаменимыми друзьями. Ощутил все прелести диеты № 4. Температура держалась почти неделю, - говорит возмущенный красноярец. - Я мог бы понять, если бы это была самса из придорожного кафе, но сальмонеллез у вас понять не могу. Ваша продукция стоит дороже, чем в 95% кондитерских города. Зная это, я плачу вам именно за качество, то есть за то, чтобы соблюдались санитарные нормы, чтобы есть и не думать о том, помыл ли кондитер сегодня руки перед приготовлением моего пирожного, или нет, свежие ли были продукты. Ребята, это фиаско.

Спустя несколько дней гневные отзывы начали множиться.

- 9 августа приобрела у вас десерт тирамису и на утро 10-го уже думала, что умираю. У меня тяжелый случай пищевого отравления, лежу в инфекционке, и со мной еще 11 человек таких же, кто ел этот десерт, - говорит красноярка Наталья. - Пятые сутки не пью, не ем, стоять больше 2 минут не могу... все на изнанку. Так в жизни плохо мне еще не было..Большое «спасибо» .

Компания пожелала заболевшим скорейшего выздоровления и попросила предоставить контакты для связи с ними, чтобы, видимо, урегулировать вопрос. Позднее «Комсомольская правда» - Красноярск даст официальный комментарий группы компаний, в которую входит точка общепита.

Напомним, что ранее красноярцы массово отравились суши «Оригами» - более 40 чеовек попало в инфекционное отделение с букетом симптомов отравления. Роспотребнадзор закрыл популярную службу доставки.

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