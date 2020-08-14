Введен режим ЧС: в Красноярском крае полыхает более 15 тысяч гектаров тайги

Тысячи гектар леса охвачены огнем Фото: Дмитрий КОМАРОВ

Клубы дыма застилают небо. Тайгу будто поделило на две части – зеленую и черную, живую и мертвую. В воздухе стоит смог и пахнет гарью. В Красноярском крае лесные пожары захватывают новые территории.

Ситуация с лесными пожарами ухудшилась из-за сухой погоды Фото: Дмитрий КОМАРОВ

В регионе действует особый противопожарный режим. Леса Эвенкии в огне. Полыхают деревья в Кежемском районе. Там ввели режим ЧС с 11 августа.

А сейчас еще и в Богучанском районе. Руководству рекомендовано усилить контроль за пожарной безопасностью. Доступ людей в леса ограничен.

С высоты пожары виднее Фото: личный архив

- Жителям необходимо отказаться от походов в лес, быть предельно осторожными при обращении с огнем, - комментируют в пресс-службе министерства лесного хозяйства Красноярского края. - Контролировать соблюдение требований будут инспекторы министерства лесного хозяйства края, лесопожарного центра, представители полиции, МЧС и добровольная пожарная охрана. Нарушители понесут административную и уголовную ответственность.

Огонь стремительно распространяется Фото: Дмитрий КОМАРОВ

За минувшие сутки лесные пожарные потушили 11 лесных пожаров на площади более 218 гектаров. Очаги возгораний зафиксированы в Мотыгинском, Тасеевском, Северо-Енисейском, Кежемском, Богучанском, Туруханском и Эвенкийском районах.

- Лесные пожары – это не так страшно, пока там не побываешь, - говорит красноярец Станислав.

Самая частая причина лесных пожаров - сухие грозы Фото: Дмитрий КОМАРОВ

14 августа утром в крае действовало 43 лесных пожара на площади 15,3 тысяч гектаров. В течение дня для тушения были задействованы более 1000 человек и 93 единицы техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 27 воздушных судов.

Для тушения огня лесные пожарные используют современное оборудование Фото: Дмитрий КОМАРОВ

По предварительным данным, причиной пожаров стали грозы. К местам возгораний авиацией оперативно доставлены лесные пожарные, которые сразу же приступили к тушению. Угрозы населенным пунктам нет.

В Богучанском районе работает самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. С его помощью на грозовые тучи скидывают особые капсулы, они вызывают дожди, которые проливаются в нужном месте и в нужное время. Также используется вертолет МИ-8 с водно-сливным устройством.

Тысячи гектар леса охвачены огнем Фото: Дмитрий КОМАРОВ

Чтобы сделать защитную полосу, специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» используют специальный детонирующий шнур высокой мощности. Направленный взрыв помогает в считанные часы локализовать даже очень крупный пожар.

ВАЖНО

При обнаружении возгораний звоните по телефону 101, 112 или на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00. Также можно отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

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