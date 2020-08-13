Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 13 августа 2020: регион на 7-м месте в стране

Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 13 августа 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 13 августа количество официально подтвержденных лабораторно случаев COVID-19 составило 14 812. За минувшие сутки показатель увеличился на 121 случай. И вновь в лидерах Красноярск – 29 новых случаев (всего 7 928), 13 в Ачинске (всего 678) и 9 – в Мотыгинском районе (всего 128).

По числу выздоровевших – за сутки 63 человека, всего – 12 344. По количеству летальных исходов – 4 человека умерли, всего – 380.

Темп прироста за сутки – 0,8 %. Проведено тестов на коронавирус всего 698 955, из них за последние сутки 7587. Под медицинским наблюдением находятся 3 094 человека, за сутки новых 238 человек, снято с наблюдения 246.

Напомним, что Красноярский край находится на 2 этапе снятия ограничений.

Что касается положения региона в общей статистике по стране, то край по итогам суток продолжает удерживать 7-е место с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. Число заболевших за истекшие сутки вновь превысило 120 человек. Это почти вдвое больше количества выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.