Коронавирус в Красноярске, последние новости на 13 августа 2020: общее количество составило уже 14 691

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 13 августа 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 13 августа в Красноярске и крае официально зафиксировано 14 691 подтвержденный лабораторно случай заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки 123 случая. И, как и прежде, лидирует в списке Красноярск – 28 случаев (всего с начала эпидемии – 7 899). В Ачинске зафиксировано 22 новых случая (всего 665), 11 – в Канске (всего295). В Норильске новых случаев 2 (всего 685). В других муниципальных образованиях рост незначительный.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 511,2. Темп прироста за сутки – 0,8 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3102 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 246 человек. Снято с медицинского наблюдения 28 386 человек, в т.ч. за последние сутки – 257.

По количеству вылечившихся – 12 281 пациент, за сутки – 72 новых. По летальным исходам – 376, за сутки – 5 новых случаев.

Проведено тестов на коронавирус всего 691 368, из них за последние сутки 7 084.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.