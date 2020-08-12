Задымление в Красноярске сохраняется: город заволокло едкой дымкой от лесных пожаров

Дважды за неделю Красноярск стал самым грязным городом мира Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот уже пять дней в Красноярске и центральных районах края стоит ужасный запах гари - горят леса. Дыма настолько много, что из космоса он выглядит, как река. За это время Красноярск дважды возглавлял топ самых грязных городов мира - 10 и 12 августа данные опубликовала платформа IQAir.

- На космических снимках, обработкой которых занимаются наши специалисты, это выглядит как река дыма, текущая с правобережья Лены к центральным районам Красноярского края», – рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск технический директор НТЦ «Космические решения» Алексей Борисевич.

Снимки из космоса НТЦ «Космические решения»

В региональном Роспотребнадзоре подтверждают: задымление сохраняется - специалисты ведомства ведут ежедневный мониторинг воздуха по 9 показателям: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, оксид серы, аммиак, формальдегид, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10 (пыль), РМ2,5 (продукты горения).

По данным ведомства, зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных частиц РМ10 - до 2,0 предельной нормы концентрации и взвешенных частиц РМ2,5 – до 3,1.

Топ самых грязных городов мира Фото: скриншот платформы IQAir

Специалисты минэкологии Красноярского края также берут пробы воздуха. Выездная эколаборатория работает в усиленном режиме - по звонкам людей специалисты отправляются на место и берут пробы воздуха.

Основной причиной такой ситуации стали лесные пожары в... Якутии. По данным специалистов, дым за тысячи километров принес западный ветер, который сохраняется в регионе.

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