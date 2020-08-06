Жителей Якутска просят не выходить на улицу из-за дыма от лесных пожаров

Фото Виктор Чавайн.

Лесные пожары на севере республики стали причиной смога в столице республики, Якутске. В городе нечем дышать уже несколько дней.

Республиканское управление Роспотребнадзора сообщает о загрязнении воздуха уже по четырем показателям.

Концентрация загрязняющих веществ превысила предельно допустимые концентрации (ПДК) по углекислому газу, диоксиду азота. А взвешенных частиц разных фракций в воздухе больше предельно допустимого в два раза.

Площадь природных пожаров в Якутии увеличивается, в частности, за прошедшие сутки она выросла на 621 га и составляет 257,8 тыс. га. По данным МЧС, по состоянию на 6 августа в регионе действуют 122 лесных пожара (два дня назад их было 75). За сутки ликвидировано 18 очагов.

Напомним, диоксид азота является токсичным, а взвешенные частицы сами по себе и в комбинации с другими загрязнителями способны проникать глубоко в лёгкие и оседать там.

В таких условиях врачи рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе и физические нагрузки, пить больше воды, чаще проводить влажную уборку.