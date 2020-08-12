«Лихо он их запинал!»: под Красноярском загнанный на обрыв олень смог дать отпор стае бездомных псов

Марал отпугнул стаю бездомных псов Фото: стопкадр с видео

Мраморный карьер в Красноярске вплотную прилегает к территории национального парка «Красноярские Столбы». Тайга, горы и дикое зверье здесь - обычный пейзаж. Жители одного из дачных товариществ, расположенных здесь, на днях стали свидетелями необычного происшествия. За маралом гналась стая бездомных собак. Скрыться у гордого оленя никакой возможности не было - псы загнали его в ловушку. Вперед бежать - верная погибель, назад - можешь стать закуской одичавшей стаи. Но олень не растерялся - основательно намял бока стае.

Загнали марала прямо на край обрыва. Вниз прыгать зверь не мог - метров 5 высоты, точно не выжить. А собаки все подступали, трусливо виляя хвостами и побаиваясь рогов марала. Олень решил встретить стаю боем и, опустив рога, стал надвигаться на псов. Те сначала отскочили. Но потом одна из собак,- видимо, самая отчаянно голодная, - решила напасть. Тогда олень пустил в ход копыта и стал топтать нападавшую. Это устрашило стаю, и собаки сбежали. А молодой самец сумел сохранить себе жизнь.

Сотрудники нацпарка «Столбы», кстати, не раз уже жаловались, что территорию осаждают бездомные стаи. Говорят, диким животным нет от них житья: то косулю разорвут, то оленя, часто страдают маралухи - они слабее самцов. Собаки охотятся, как волки. Более того, инспекторы нацпарка говорят, что бездомные псы часто становятся источником заразы. Почему собак здесь распространилось так много? Их прикармливают туристы, оставляя тем пищу.

- Необходимо понимать, что приучать бродячих псов к кормежке, создавая «кормовые столики», категорически нельзя, это увеличивает плотность хищников на единицу площади, что несет серьезную угрозу не только для фауны национального парка, но и для многочисленных посетителей. Собаки уже стали чувствовать себя хозяевами на нашей территории. К тому же заболевшие звери часто становятся распространителями бешенства, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в нацпарке.

За помощь в подготовке материала благодарим телеканал «Енисей»

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