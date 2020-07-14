«Бросился в Базаиху, но переплыть не смог»: спасаясь от стаи бездомных собак, на Столбах едва не утонул самец косули

Стая одичавших бездомных собак в нацпарке «Красноярские «Столбы» едва не растерзала молодого самца косули. Ему всего 3 - 4 года, говорят инспекторы нацпарка. Красавец - быстрые ноги, огромные влажные карие глаза, симпатичные маленькие рожки. Еле уцелел. Произошло все в минувшее воскресенье, 12 июля. Красноярец, живущий на Базайской, позвонил в нацпарк и рассказал, что стая загоняет косулю. Нужна помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="626" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/790339" frameborder="0"></iframe> Спасение молодой косули.Видео: нацпарк «Красноярские Столбы»

Мужчина указал примерное направление, и инспекторы выдвинулись на подмогу. Косуля тем временем, уходя от погони, бросилась в Базаиху, почти переплыла. Но когда до берега оставались считанные метры, животное выбилось из сил. Понимая, что косуля тонет, очевидец, вызвавший инспекторов, веревкой вытянул ее из воды. Говорит, пришлось промокнуть, но оно того стоило.

- Сейчас половодье, течение сильное. Вот ему сил и не хватило, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в нацпарке.

Молодой самец даже не сопротивлялся - так перепугался Фото: нацпарк «Красноярские Столбы»

Тем временем к месту спасения подоспели инпекторы. Осмотрели несчастную и перепуганную косулю. Тот не сопротивлялся. К счастью, собаки не успели ранить его, и было решено отпустить его домой.

- Чтобы не подвергать зверя дополнительному стрессу, мы накрыли его одеялом, аккуратно отнесли в служебный автомобиль и отвезли в Нарым, говорит Владимир Кондрашов, старший госинспектор нацпарка «Красноярские Столбы». - Как только ткань откинули, самец резко вскочил на ноги и скрылся в лесу. Хорошо, что удалось избежать трагедии: вовремя рядом с косулей оказались люди, которые смогли помочь животному и обратиться к нам.