2020-07-14T05:14:10+03:00
Дом. Семья

«Бросился в Базаиху, но переплыть не смог»: спасаясь от стаи бездомных собак, на Столбах едва не утонул самец косули

Чтобы спасти животное, людям пришлось вытягивать его из воды веревкой [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Косулю пришлось вытягивать из воды веревкой, иначе молодой самец мог утонуть Фото: нацпарк «Красноярские Столбы»Косулю пришлось вытягивать из воды веревкой, иначе молодой самец мог утонуть Фото: нацпарк «Красноярские Столбы»
Изменить размер текста:

Стая одичавших бездомных собак в нацпарке «Красноярские «Столбы» едва не растерзала молодого самца косули. Ему всего 3 - 4 года, говорят инспекторы нацпарка. Красавец - быстрые ноги, огромные влажные карие глаза, симпатичные маленькие рожки. Еле уцелел. Произошло все в минувшее воскресенье, 12 июля. Красноярец, живущий на Базайской, позвонил в нацпарк и рассказал, что стая загоняет косулю. Нужна помощь.

Спасение молодой косули.Видео: нацпарк «Красноярские Столбы»

Мужчина указал примерное направление, и инспекторы выдвинулись на подмогу. Косуля тем временем, уходя от погони, бросилась в Базаиху, почти переплыла. Но когда до берега оставались считанные метры, животное выбилось из сил. Понимая, что косуля тонет, очевидец, вызвавший инспекторов, веревкой вытянул ее из воды. Говорит, пришлось промокнуть, но оно того стоило.

- Сейчас половодье, течение сильное. Вот ему сил и не хватило, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в нацпарке.

Молодой самец даже не сопротивлялся - так перепугался Фото: нацпарк «Красноярские Столбы»

Молодой самец даже не сопротивлялся - так перепугался Фото: нацпарк «Красноярские Столбы»

Тем временем к месту спасения подоспели инпекторы. Осмотрели несчастную и перепуганную косулю. Тот не сопротивлялся. К счастью, собаки не успели ранить его, и было решено отпустить его домой.

- Чтобы не подвергать зверя дополнительному стрессу, мы накрыли его одеялом, аккуратно отнесли в служебный автомобиль и отвезли в Нарым, говорит Владимир Кондрашов, старший госинспектор нацпарка «Красноярские Столбы». - Как только ткань откинули, самец резко вскочил на ноги и скрылся в лесу. Хорошо, что удалось избежать трагедии: вовремя рядом с косулей оказались люди, которые смогли помочь животному и обратиться к нам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие короткошерстные породы кошек
За 10 тысячу лет, прошедших с момента, когда первая дикая кошка решила поселиться в доме человека, любители этих грациозных и самодостаточных животных активно поработали над их внешним видом и характером. Мы решили рассказать о лучших породах короткошерст
Новости 24
Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля 2020: Усс подписал указ об отмене ограничений в Северо-Енисейском районе
Залетели под грузовик. В жесткой аварии погибли две женщины, одна госпитализирована
В Красноярске на Перенсона прямо в центре дороги провалился асфальт
Собака погибла. Водитель на глазах у хозяйки переехал самоеда в Зеленогорске
Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля: коек хватает, ковидные госпитали перепрофилируют в обычные больницы
Почти 100%: Сергей Еремин отметил, что красноярцы стали охотнее носить маски
В Красноярске хозяин водолаза и пуделя выстрелил в чужого стаффордширского терьера
Инициатива благоустройства
В Хакасии 63-летний педофил растлил трех школьниц
«Пришли два отрицательных теста»: депутат Госдумы Юрий Швыткин победил коронавирус
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии