«Личный состав полиции поднят по тревоге»: под Красноярском ищут пропавшую 9-летнюю девочку

Карина Назаренко Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Карина Назаренко пропала вечером во вторник, 11 августа. Около 9 часов вечера, когда ребятишки еще во всю играют на улице, девочка ушла с дачи в СНТ «Березка» (Дивногорск). Карине всего 9 лет. Мама девочки искала дочь сама. Но поиски результатов не дали - всю ночь девочки не было дома. Утром по тревоге подняли личный состав полиции.

- Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка МВД. - На месте поиска развернут мобильный оперативный штаб. Всего в поисках принимают участие более 100 сотрудников полиции.

Ориентировка на потерявшуюся девочку Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

Волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» также прочесывают лес. Версий у посиковиков пока много: Карина могла просто заблудиться в лесу или попасть в другую беду, а могла заиграться с друзьями.

- Карина дружит с мальчиком, который приезжает на дачу с бабушкой, - добавили волонтеры. - Кто знает этого мальчика и его бабушку, просьба позвонить связаться с нами.

Приметы Карины Назаренко: 140 сантиметров, волосы длинные темно-русого цвета, глаза серого цвета.

Была одета: шортики джинсовые голубого цвета, футболка голубого цвета, тапки темно-красного цвета, на правой руке браслетик в виде красной веревочки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Карины, просят позвонить по тел.: 8(39144)3-43-24 или 102; 8 - 950-996- 6066 (волонтеры, круглосуточно).

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