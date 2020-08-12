Пропавшую под Красноярском 9-летнюю девочку нашли на даче у соседей

Поиски ребенка Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Во вторник, 11 августа вечером с дачи СНТ «Березка» (Дивногорск) пропала 9-летняя девочка, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Примерно в 21.00 мать хватилась ребенка, искала, кричала, но дочери нигде не было. А утром по тревоге подняли полицию - 100 полицейских и волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск», начали прочесывать район, где потерялась девочка.

- Оперативно были созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры. На месте поиска был развернут мобильный оперативный штаб, - рассказали в полиции.

Версий было много. Больше всего боялись, что девочка попала в беду - заблудилась, например. Однако потом выяснилось, что она у соседей.

К счастью, потеряшку быстро нашли на одном из соседних участков. Ее передадут родителям.