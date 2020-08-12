«В документах была чужая фамилия»: житель Красноярска уверен, что тело его погибшей матери подменили

Красноярец был вынужден подписать документы с чужими данными Фото: телеканал ТВК

Мать жителя Красноярска Сергея Я. умерла от двусторонней пневмонии. Женщина жила в скандально известном пансионате «Ветеран», где недавно случилась вспышка коронавируса - о ней сообщили работники пансионата, со слов которых руководство пыталось замять ситуацию, а старикам не давали вызывать «скорую». То, что в пансионате происходить что-то странное, Сергей Я. почувствовал на себе. Говорит, когда приехал в день похорон мамы в морг, то в документах увидел чужую фамилию.

- Лица мне не показали. Мама была в мешке. Вверху была сложена одежда аккуратно. В просьбе открыть лицо мне отказали, а в книге стояла чужая фамилия, - рассказал ТВК мужчина. - Я сказал, что не буду расписываться. Мне ответили, что они получили тело под чужой фамилией и должны выдать под этой же.

Нонсенс. Естественно, такой ответ шокировал Сергея, да и любого бы шокировал, кто прощается с родным человеком. Однако сотрудники краевого бюро судмедэкспертизы действительно не могли показать Сергею лица матери - это опасно, если у погибшего человека было подозрение на ковид. Что касается фамилии в документах, то тут тоже вопросы не к моргу - под какой фамилией погибшая поступила, под такой и обязаны были отдать.

В минздраве края добавляют, что все документы на умершего оформляет в данном случае пансионат «Ветеран» - учреждение, где женщина скончалась. Они и должны ответить, почему в документах другая фамилия, и кого похоронил Сергей Я.

Однако руководство пансионата ушло в глухую оборону - на запросы журналистов не отвечает и комментариев никаких не дает. Сергей собирается обращаться к прокурорам. И его можно понять, ведь это для руководства пансионата, возможно, не важно, чье тело было похоронено. А для Сергея - это родная мать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они не должны жить?»: в красноярском пансионате «Ветеран» сообщили о вспышке коронавируса

В пансионате для пожилых людей и инвалидов «Ветеран», который находится в Ветлужанке, сообщили о вспышке коронавирусной инфекции (подробности).